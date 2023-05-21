«أبوظبي للرياضات المائية» يشارك بـ «منتدى الرياضة» في تتارستان

كازان (وام)



شارك نادي أبوظبي للرياضات المائية بمنتدى الرياضة في تتارستان الروسية تحت عنوان «كازان عاصمة الرياضة بالعالم الإسلامي»، على هامش الملتقي الاقتصادي الدولي «كازان 2023».

أُقيم المنتدى بمقر «تكنولوجيا المعلومات»، بمدينة كازان الروسية، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وفلاديمير ليونوف وزير الرياضة في تتارستان، وعدد من مسؤولي القطاعات الرياضية.

وقدم نادي أبوظبي للرياضات المائية عرضاً حول إنشاء النادي التخصصي الأول بدولة الإمارات والمنطقة في مجال الألعاب المائية، واستعرض الرؤية والخطط المستقبلية التي يعمل النادي على تحقيقها، وفقاً لاستراتيجية تطوير الرياضة المقررة من مجلس أبوظبي الرياضي، لدعم وتمكين الرياضيين، وتوفير أفضل فرص التدريب والمنافسة الرياضية، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

ويعمل النادي خلال الفترة المقبلة على تفعيل الشراكات، من خلال استراتيجيات مدروسة، وخطط مشتركة لدعم رياضيي الألعاب المائية بالدولة وأبوظبي، وتطوير السباحين.

وأشاد الحاضرون بمستوى المنشآت والمرافق الرياضية بأبوظبي، وتميز العمل التنظيمي في البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، ما وضعها في مقدمة المدن الرياضية بالشرق الأوسط والعالم.

