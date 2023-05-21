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برايتون يضمن التأهل إلى بطولة أوروبية

برايتون يضمن التأهل إلى بطولة أوروبية
21 مايو 2023 19:57

برايتون (رويترز)

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ضمن برايتون آند هوف ألبيون التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 3-1 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويحتل برايتون المركز السادس برصيد 61 نقطة ولا يمكن أن يلحق به توتنهام هوتسبير ثامن الترتيب، ما يعني أنه ضمن التأهل لبطولة أوروبية، سواء كانت الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.
وبعد أن أهدر كاورو ميتوما وكارلوس ألكاراز فرصتين بعد بداية واعدة لأصحاب الأرض، تقدم برايتون بهدف في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من الشاب إيفان فيرجسون في شباك الحارس أليكس ماكارثي.
وراوغ الياباني ميتوما منافسه روميو لافيا في الجانب الأيسر بمهارة، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله فيرجسون بعد تمريرة متقنة.
وقلص محمد اليونسي الفارق لساوثهامبتون في الدقيقة 58، لكن باسكال جروس حسم بعدها انتصار أصحاب الأرض بعد تسديدة منخفضة قوية داخل الشباك.
وتجمد رصيد ساوثامبتون متذيل الترتيب، الذي هبط في وقت سابق إلى الدرجة الثانية، عند 24 نقطة.

برايتون
ساوثهامبتون
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الدوري الإنجليزي
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