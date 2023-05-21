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الرياضي

الحساني بطل سباق دبي لـ«الجري الثلجي»

الحساني بطل سباق دبي لـ«الجري الثلجي»
21 مايو 2023 18:30

 
دبي (الاتحاد)

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اختتمت اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم سنوياً، في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، وذلك في إطار الفعاليات المتميزة التي تتضمنها الأجندة الرياضية السنوية لإمارة دبي، والتي تشمل مجموعة متنوعة من البطولات التي تسمح بإشراك أفراد المجتمع في منافسات تحفز على ممارسة الرياضة، فضلاً عن استقطاب تلك الفعاليات لنخبة من نجوم وأبطال تلك الألعاب من داخل وخارج الدولة.
وقد فاز العدّاء الإماراتي محمد الحساني بلقب النسخة الرابعة من السباق الذي، يشكل إضافة محورية في تعزيز جاذبية دبي وجهة مفضلة للرياضات الثلجية في المنطقة، بما تمتلكه من الإمكانات والمقومات والبنية التحتية المتطورة اللازمة لإنجاح مثل تلك الفعاليات الرياضية. وشهد السباق مشاركة واسعة من جانب نخبة من العدائين بلغ عددهم أكثر من 600 عداء من 55 جنسية من داخل وخارج الدولة، ضمن فئتين ولمسافة 3 و5 كيلومترات.
وفي ختام السباق، قام سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، وإيجنيس لحود، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، ومحمد العطري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية بالمجموعة.

دبي
مجلس دبي الرياضي
سعيد حارب
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