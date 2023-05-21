«الجو جيتسو» يرفع حصاده في«الجائزة الكبرى» إلى 20 ميدالية

بانكوك (الاتحاد)

واصل نجوم ونجمات منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» الأداء القوي في بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند، ونجحوا في تصدر البطولة، متفوقين على الدولة المضيفة، رافعين رصيد الدولة إلى 20 ميدالية ملونة، مع ختام مشاركتهم في منافسات البطولة التي أُقيمت على مدار يومين بالعاصمة بانكوك.

وحصد أبطال وبطلات الإمارات 5 ميداليات ملونة في اليوم الثاني من المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، حيث توج بالذهب كل من فيصل الكتبي في وزن 94 كجم، وشمّا الكلباني في وزن 63 كجم، فيما أحرز الفضيتين كل من سعيد الكبيسي في وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي في وزن 94 كجم، ونال هزاع فرحان برونزية وزن 94 كجم.

وثمّن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو إنجاز الأبطال والبطلات في بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند، مشيراً إلى أنها كانت فرصة مميزة لقياس مؤشر التطور في أداء اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة في بطولة العالم بمنغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين.

وقال: «البذرة الطيبة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في هذا المشروع، ويتابعها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدأت تؤتي ثمارها وتنضج، خصوصاً أن هدف المنتخب الدائم هو صعود منصات التتويج والفوز بالمركز الأول».

وطالب رئيس الاتحاد اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني بالمزيد من العمل والتركيز في المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على الصدارة العالمية والقارية.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو بالتألق اللافت لأبطال المنتخب ونجاحهم في حصد عدد كبير من الميداليات، منوهاً بأن عدد اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب بلغ 24 لاعباً ولاعبة والحصيلة النهائية للميداليات بلغت 20 ميدالية، وأن هذه الأرقام تعكس أهمية الإنجاز».

وقال الشامسي: «يواصل المنتخب الوطني إثبات تفوقه في المنافسات الدولية، ولا أدلّ على ذلك من تحقيقه لأكثر من 50 ميدالية ملونة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث كانت البداية مع البطولة الآسيوية في تايلاند، مروراً بالجائزة الكبرى في باريس، وصولاً إلى الجائزة الكبرى في بانكوك، وحريصون على أن يكون هذا العام، عام الإنجازات الكبرى والأرقام القياسية في ظل بقاء 6 مشاركات دولية أخرى، أبرزها بطولة العالم في منغوليا ودورة الألعاب الآسيوية في الصين».

بدوره، أوضح ياسر القبيسي، إداري المنتخب الوطني، أن مشاركة المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى حققت العديد من المكاسب المهمة على صعيد قياس مؤشرات أداء اللاعبين واللاعبات، قبل خوض الاستحقاقات المهمة المقبلة، منوهاً بكفاءة خطط وإستراتيجيات الاتحاد في اختيار البطولات التي تضمن الاستفادة من أفضل فرص الاحتكاك مع نخبة اللاعبين العالميين».

وقال القبيسي: «حرصنا على الدفع بعدد من المواهب الجديدة التي التحقت بالمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، والتي أثبتت بدورها أنها لا تقل حماساً عن اللاعبين أصحاب الخبرة الذين اعتادوا مثل هذه الأجواء التنافسية العالية، ونحن على ثقة بأنهم قادرون على مواصلة التطور والنمو واكتساب الخبرات التي تمكنهم من صعود منصات التتويج في الاستحقاقات المقبلة».

وقال البطل فيصل الكتبي الذي أحرز الميدالية الذهبية عن وزن 94 كجم: «أهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأؤكد أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وجهود الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي وأسرة الجوجيتسو التي تضعنا على السكة الصحيحة في مشوار المضي على درب تحقيق البطولات وتعزيز الريادة العالمية لجو جيتسو الإمارات».

وقالت البطلة شمّا الكلباني، التي حصدت ذهبية وزن 63 كجم: «يمثّل هذا الإنجاز حافزاً كبيراً لي لمواصلة العمل الجاد وتعزيز إنجازات الوطن، خصوصاً في بطولة العالم ودورة الألعاب الآسيوية في الصين».

وأضافت الكلباني: «أضافت لي هذه المشاركة الدولية رصيداً جديداً من الخبرات الفنية، وتمكنت بفضل توجيهات المدربين ودعم الزملاء من تجاوز العديد من التحديات والوصول إلى منصة التتويج».