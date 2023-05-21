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بوجبا يتعهد بالعودة بعد «العام المعقد»

بوجبا يتعهد بالعودة بعد «العام المعقد»
21 مايو 2023 18:12

روما (أ ف ب)

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تعهّد الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، ببذل قصارى جهده للعودة الموسم المقبل في أفضل حالاته، بعد عام معقد لغاية داخل وخارج الملعب.
عانى المتوج بكأس العالم 2018 إصابة في فخذه الأحد الماضي في أول مباراة تنافسية يبدأها أساسيًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
ترك الملعب وهو يخفي دموعه من خلال وضع قميصه على وجهه.
بعد عودته الصيف الماضي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، عاش جحيم الإصابات أولاً في ركبته اليمنى في يوليو، أجبرته على الخضوع لجراحة مطلع سبتمبر أبعدته عن مونديال قطر 2022.
أُصيب في مارس بفخذه الأيمن، ثم عاد إلى اللعب تدريجياً منتصف أبريل قبل محنته الأخيرة. خاض 10 مباريات هذا الموسم، في مدة أقصاها 25 دقيقة.
خارج الملعب، كان عليه أن يتعامل مع مؤامرة ابتزاز بملايين الدولارات تتعلق بشقيقه ماتياس.
قال عبر حسابه على «إنستجرام»: «كان العام معقداً جداً جداً بسبب المشاكل داخل وخارج أرض الملعب».
وتابع «خارج الملعب كان الأمر صعباً حقاً بالنسبة لي. ما حدث كان صعباً على الصعيد الذهني. حاولت أن ألجأ إلى ما أحبه، ألعب كرة القدم، للهروب على أرض الملعب، لكن هذا لم يكن ممكناً لأنني عانيت جسدياً مشاكل كثيرة».
وتابع اللاعب البالغ 30 عامًا "يجب أن أتحلى بالصبر. ذهنيًا، أنا أفضل كثيرًا. عليّ أن أحتفظ بالأمل".
ونظرًا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 يونيو وغياب مرتقب لبوجبا بين 15 و20 يومًا، لن يكون بمقدوره المشاركة مجددًا مع فريق السيدة العجوز.
أضاف "سأبذل قصارى جهدي عقليًا وجسديًا للعودة في أفضل حالاتي، لمساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، وهذا هو سبب عودتي إلى هنا. لن أستسلم".
قد يكون جاهزًا في معسكر منتخب فرنسا المقبل في يونيو ضد جبل طارق (16) ثم اليونان (19) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

بوجبا
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
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