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موراي ينسحب من المشاركة في «رولان جاروس»

موراي ينسحب من المشاركة في «رولان جاروس»
21 مايو 2023 18:11

لندن(د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي، أن أندي موراي انسحب من المشاركة في نسخة العام الحالي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن ثانية البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» ستبدأ الأسبوع المقبل، ولكن بعد أن عانى اللاعب لتقديم أفضل أداء على الملاعب الرملية مؤخرا، سيعطي اللاعب الإسكتلندي الأولوية لبطولات الملاعب العشبية في إطار الاستعداد لبطولة ويمبلدون. 

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وخسر موراي في الدور الأول من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، ومطلع الأسبوع الحالي خرج مبكراً أيضاً على الملاعب الرملية بعد خسارته أمام السويسري ستان فافرينكا في بطولة التحدي التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في بوردو. 

ومن المفهوم أن موراي 36 عاماً، مازال يدرس البطولات التي سيستهدف المشاركة بها، والتي قد تتضمن بطولة سوربيتون في الفترة من 4 إلى 11 يونيو وبطولة كوينز في الفترة من 19 إلى 25 يونيو.
ومن المقرر أن تبدأ بطولة ويمبلدون يوم 3 يوليو.

موراي
ويمبلدون
رولان جاروس
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