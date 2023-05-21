8 لاعبين في صدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

تصدر 8 لاعبين قمة بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة بعد الجولة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهم الهنديّان براجا جننادا ونيهال سارين والأميركي سيفيان صاموئيل والروسي كوفاليف فلاديسلاف والصيني يو يونجن والإيراني أمين طبطبائي والهندي آريان تشوبرا والأرميني هايك مارتروسيان.

وشهدت الجولة، أول خسارة للأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج أمام الروسي كوفاليف فلاديسلاف المصنف دولياً في مباراة سيطر فيها سالم على أغلب مراحلها إلا أنه أضاع الفوز في اللحظات الحاسمة من المباراة تحت تأثير ضغط الزمن ليتجمد رصيد سالم عند نقطتين من أصل 4 جولات.

وسيطر التعادل على الطاولات السبع الأولى، على الطاولة الأولى انتهى لقاء الهنديين براجا جننادا ومواطنه نيهال سارين بالتعادل، كما تعادلت على الطاولة الثانية بطلة العالم للسيدات الصينية جو وينجون مع الإيراني أمين طبطبائي حامل لقب بطولة الشارقة ماسترز بنسختها الرابعة، وعلى الطاولة الثالثة تعادل المصنف الأول الإيراني براهام مقصودلو حامل لقب بطولة الشارقة ماسترز بنسختها الثانية مع التشيكي فان نجوين.

وعلى الطاولة الرابعة تعادل المصنف الثاني الهندي جوكيش مع التركي مصطفى يلماز، وعلى الطاولة الخامسة تعادل المصنف الرابع الصيني يو يونجى مع منافسه الهندي أرافيندا، وانتهى لقاء الطاولة السادسة بالتعادل بين الروسي ساجيروف سنان والأذري نجاة أباسوف.

وحضر الجولة الرابعة عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج واجسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء ضمن رعاة البطولة.

من ناحية أخرى، انفرد السويدي سيفوك فيتالي بصدارة بطولة التحدي للمصنفين تحت 2500 نقطة بالعلامة الكاملة 4 نقاط بعد فوزه المستحق في الجولة الرابعة على حساب الماليزي ليم زهو، فيما اكتفى المصري أدهم فوزي بنتيجة التعادل خلال لقائه مع أديلارد باي من تايبي، كما انتهت نتيجة الطاولة الثالثة بالتعادل والتي جمعت الكولومبي كريستيان كاميلو مع الأذرية جلنار مامدوفا، وحقق الأرميني ايمين أوهانيان فوزاً مهماً على حساب الكازاخستاني تولين دينوف ليقفز الأرميني إلى المرتبة الثانية في سلم الترتيب مؤقتاً برصيد 3.5 نقطة، وتمكن الأوزبكي أورتيك نجماتوف من تحقيق الفوز على السريلانكي رينناندو ديلشان، فيما تلقى البلجيكي فاندن بوسيتش خسارته الأولى على يد منافسه الأستاذ الدولي الجورجي سيبا شفيلي.

وفي بطولة المستقبل للاعبين الواعدين، شهدت الطاولتان الأولى والثانية لقاءات عربية خالصة، على الطاولة الأولى تلقى العماني محمد العامري خسارته الأولى أمام الأردني أنس خويرة ليرتفع رصيد أنس إلى 4 نقاط يعتلي بها سلم الترتيب مؤقتاً، كما تلقى السوري مازن فندي خسارته الأولى أمام العماني محمد خلفان السعيدي ليتجمد رصيد مازن عند 3 نقاط مؤقتاً ويرفع العماني رصيده إلى 4 نقاط متقاسماً بها الصدارة مع أنس.

وخسرت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية للمرة الأولى أمام الأوزبكية زيلولا أكتاموفا، فيما خسر الإماراتي علي خلفان الشريفي أمام الفلبيني فرانسيس إروين، وحقق المصري رامز سمير انتصاراً مهماً على الدولي البولندي دوستن أوبسياك، وفاز راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على محمد علي لاعب منتخب جيبوتي، كما تمكنت عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للسيدات بالشارقة من تحقيق الفوز على أجمل علي لاعب منتخب جزر القمر.