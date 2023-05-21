شباب الأهلي بطل «الكوميتيه» في دوري الكاراتيه

علي معالي (دبي)

توج نادي شباب الأهلي بطلاً لدوري فرق الدوري العام لمسابقة الكوميتيه بفوزه بدروع 6 فئات (الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والآنسات والسيدات)، تلاه نادي الشارقة الرياضي، الذي فاز بدرعي الشباب والرجال، وذلك في ختام بطولة الدوري العام للكاراتيه لمسابقة الكوميتيه (قتال فرق) للموسم الرياضي 2022 - 2023.

أقيمت المنافسات، على صالة نادي شباب الأهلي بمشاركة 195 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 أندية، وهي: شباب الأهلي، الشارقة الرياضي، الشارقة لرياضة المرأة، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، الذيد، فلج المعلا، الفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية منتور الرياضية، وسط منافسات مثيرة وجماهير كبيرة جاءت تشجع اللاعبين امتلأت بهم الصالة في أجواء حماسية رائعة شهدت فيها البطولة ارتفاعاً كبيراً للمستوى الفني للاعبين واللاعبات.

حضر مراسم التتويج راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، ود. عبد اللله البادي الأمين العام المساعد ود. حصة بن حيدر وإبراهيم النعيمي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، ود. ماجد سلطان بن سليمان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام وأحمد الحرازي رئيس لجنة التنظيم.