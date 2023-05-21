رامسديل: علينا النظر في المرآة والإقرار بالأخطاء

لندن (رويترز)

قال آرون رامسديل، حارس أرسنال، إنه يجب على فريقه أن يقر بالأخطاء التي ارتكبها هذا الموسم، والتي ساعدت مانشستر سيتي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم أنه لا يزال بوسعه أن يفتخر بالتأهل إلى دوري الأبطال لأول مرة بعد غياب سنوات.

وتصدر أرسنال المسابقة حوالي 250 يوماً تقريباً، لكن سيتي صاحب الخبرة ظل على مقربة منه قبل أن يستعيد الصدارة ويحسم اللقب بخسارة الفريق اللندني 1- صفر أمام نوتنجهام فورست.

وقال رامسديل إن فريقه محبط ويحتاج للبحث عن أسباب إخفاقه في الفوز باللقب، لكنه أبدى ارتياحه لضمان مقعد في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمرة الأولى منذ 2016.

وأوضح: «في الأصل، كان دوري الأبطال الهدف الأول في بداية الموسم. حققنا ذلك للمرة الأولى في ست أو سبع سنوات. نافسنا فريق سيتي هذا، الذي توج خمس مرات في ست سنوات، طوال الوقت. الإحباط ليس نتيجة عدم الفوز بالدوري وإنما من الطريقة التي انتهت بها الأمور».

وأضاف: «سنكون فخورين جداً بأنفسنا، لكن علينا أن ننظر في المرآة ويجب أن نكون أول من يعترف بأخطائه ونحدد مواطن الخلل فبهذا نتعلم ونتحسن».

ويختتم أرسنال الموسم على ملعبه أمام ولفرهامبتون الأسبوع المقبل.

ورغم عدم وجود هدف يسعى أرسنال لتحقيقه هذا الموسم، بعدما ضمن البقاء في المركز الثاني، قال رامسديل إن أرسنال يريد تحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيره.

وأضاف: «نحتاج إلى أن نقدم أداءً جيداً ونرسم البسمة على وجوه المشجعين الذين يستحقون ذلك. يمكنهم دخول الصيف فخورين بنا».