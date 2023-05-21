الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رامسديل: علينا النظر في المرآة والإقرار بالأخطاء

رامسديل: علينا النظر في المرآة والإقرار بالأخطاء
21 مايو 2023 15:48

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
«القمر السماوي» ملك «البريميرليج»
«سوبر سيتي» «ليلة سعيدة»

قال آرون رامسديل، حارس أرسنال، إنه يجب على فريقه أن يقر بالأخطاء التي ارتكبها هذا الموسم، والتي ساعدت مانشستر سيتي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم أنه لا يزال بوسعه أن يفتخر بالتأهل إلى دوري الأبطال لأول مرة بعد غياب سنوات.
وتصدر أرسنال المسابقة حوالي 250 يوماً تقريباً، لكن سيتي صاحب الخبرة ظل على مقربة منه قبل أن يستعيد الصدارة ويحسم اللقب بخسارة الفريق اللندني 1- صفر أمام نوتنجهام فورست.
وقال رامسديل إن فريقه محبط ويحتاج للبحث عن أسباب إخفاقه في الفوز باللقب، لكنه أبدى ارتياحه لضمان مقعد في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمرة الأولى منذ 2016.
وأوضح: «في الأصل، كان دوري الأبطال الهدف الأول في بداية الموسم. حققنا ذلك للمرة الأولى في ست أو سبع سنوات. نافسنا فريق سيتي هذا، الذي توج خمس مرات في ست سنوات، طوال الوقت. الإحباط ليس نتيجة عدم الفوز بالدوري وإنما من الطريقة التي انتهت بها الأمور».
وأضاف: «سنكون فخورين جداً بأنفسنا، لكن علينا أن ننظر في المرآة ويجب أن نكون أول من يعترف بأخطائه ونحدد مواطن الخلل فبهذا نتعلم ونتحسن».
ويختتم أرسنال الموسم على ملعبه أمام ولفرهامبتون الأسبوع المقبل.
ورغم عدم وجود هدف يسعى أرسنال لتحقيقه هذا الموسم، بعدما ضمن البقاء في المركز الثاني، قال رامسديل إن أرسنال يريد تحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيره.
وأضاف: «نحتاج إلى أن نقدم أداءً جيداً ونرسم البسمة على وجوه المشجعين الذين يستحقون ذلك. يمكنهم دخول الصيف فخورين بنا». 

رامسديل
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أرسنال
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©