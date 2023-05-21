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ليفركوزن يغري ألونسو بالمستقبل

ليفركوزن يغري ألونسو بالمستقبل
21 مايو 2023 15:41

دورتموند (د ب أ)
أكد سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني، أنه ليس لديه أي شك في أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو سيبقى مع الفريق في الموسم المقبل. 

وقال رولفس لمحطة «بيلد تي في»: «إنه مرتبط بعقد معنا، كذلك للعام المقبل، لقد قال بوضوح إنه يرى مستقبله معنا في الموسم المقبل أيضاً». وأشار رولفس إلى أن ألونسو «مدرب يحظى باهتمام» أندية أخرى. وأوضح: «كنا على قناعة بذلك عندما تعاقدنا معه، رغم أنه لا يزال يفتقد للخبرات الكبيرة كمدرب، سعداء بوجوده معنا، وسيبقى الوضع هكذا لفترة، لا يساورني أي قلق على الإطلاق». 

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وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، في أول مهمة له مع فريق ينافس بدوري الدرجة الأولى.
ويمتد عقد المدرب الإسباني حتى يونيو 2024، لكن تردد أنه يحظى باهتمام أندية كبرى. ولدى سؤاله عن إمكانية تولي ألونسو تدريب بايرن ميونيخ بعد أن سبق له اللعب في النادي البافاري، أجاب رولفس: «بايرن لديه مدرب حقق بالفعل إنجازات رائعة خلال مسيرته».

تشابي ألونسو
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
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