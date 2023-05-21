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ابن درويش: حتا والإمارات يستحقان التأهل إلى «المحترفين»

ابن درويش: حتا والإمارات يستحقان التأهل إلى «المحترفين»
21 مايو 2023 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ أحمد يوسف بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، حتا والإمارات، بمناسبة تأهلهما إلى دوري المحترفين، متمنياً حظاً أوفر لبقية الفرق في الموسم المقبل.
وأشاد ابن درويش بالمستوى الجيد الذي ميز النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى، مبدياً رضاه عن البطولة التي شهدت تنافساً مثيراً بين الفرق على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، مؤكداً أن حتا والإمارات استحقا التأهل، بعد أن قدم كل منهما موسماً رائعاً، توّجه بالصعود إلى دوري المحترفين.
ويرى ابن درويش أن زيادة عدد الفرق يعد مؤشراً إيجابياً، وقال: «مشاركة 17 فريقاً في المسابقة رفع عدد المباريات إلى 272 مباراة، وبالتالي منح اللاعبين فرص مشاركة أكبر، وهذا الأمر يساعدهم على صقل مهاراتهم، وزيادة خبراتهم من خلال المشاركة في مسابقات رسمية تتميز بدرجة عالية من التنافسية».
وأكد رئيس لجنة المسابقات حرص الاتحاد على تطوير مسابقاته باستمرار، ومعالجة أي سلبية تظهر خلال الموسم، وصولاً إلى المستوى المأمول، مشيداً بفرق الدرجة الأولى وتعاونها مع الاتحاد، مؤكداً أن الجميع شركاء فيما تحقق من نجاح.

اتحاد كرة القدم
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
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