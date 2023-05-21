الشارقة والجزيرة.. «القمة الخامسة»



معتصم عبدالله (دبي)



يرفع الشارقة وضيفه الجزيرة شعار «العودة بعد الغياب»، إلى نهائي «كأس رابطة المحترفين»، في مباراة الفريقين مساء الاثنين، على ملعب «الملك» في «الإمارة الباسمة»، ضمن إياب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وانتهت مباراة الذهاب لمصلحة الشارقة 1-0.

وتعد المواجهة المرتقبة بين القطبين «القمة الخامسة» في الموسم الحالي 2022- 2023، حيث مالت كفة الأفضلية في «دوري أدنوك للمحترفين» لمصلحة «فخر أبوظبي» بالتعادل 3-3، في الدور الأول على استاد محمد بن زايد، والفوز 3-2 في مباراة الدور الثاني بمعقل «الملك».

في المقابل، حقق الشارقة الفوز الأهم بنتيجة 2-1 في ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، قبل أن يكمل مشواره، ويُتوج بلقبه الثاني على التوالي، والعاشر في سجله على حساب العين بركلات الترجيح في النهائي، ويعود إلى الفوز مجدداً خارج قواعده في ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بهدف الغيني عثمان كامارا.

ويتساوى «الملك» و«فخر أبوظبي»، في نتائج المواجهات المباشرة، على صعيد «كأس الرابطة»، برصيد 3 انتصارات لكل منهما، مقابل تعادل وحيد من أصل 7 مواجهات جمعت الفريقين، وتمتد رقعة التنافس المثير في البطولة ذاتها إلى الرصيد التهديفي، بمعدل 11 هدفاً لكل فريق في مرمى الآخر.

ويأمل الفريقان في حسم بطاقة التأهل الثانية في طريق «العودة بعد الغياب» إلى نهائي «كأس الرابطة»، حيث يطمح الشارقة الساعي إلى ثلاثية تاريخية في الموسم الحالي 2022- 2023، في التأهل للمرة الثانية إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»، بعد الأول موسم 2014- 2015 «خسر أمام النصر 1-4»، في الوقت الذي يرغب فيه الجزيرة الساعي لإنقاذ موسمه بتحقيق اللقب، في الصعود إلى النهائي الرابع في تاريخه في «كأس الرابطة» والأول منذ آخر تأهل موسم 2013- 2014 «خسر أمام الأهلي 1-2».

ويرى الروماني كوزمين مدرب الشارقة أن الفوز في مباراة الذهاب بهدف، يعد خطوة صغيرة وغير كافية، وأن على فريقه تقديم التضحيات للفوز في مباراة الإياب وحسم التأهل، وقال: «اللاعبون قدموا عطاءً جيداً وتضحيات كبيرة، في ظل الطقس الصعب، وحققنا أفضلية صغيرة بالفوز بهدف، ولكن يجب ألا يشغلنا ذلك، وندرك أنه تنتظرنا 90 دقيقة ساخنة في الإياب، وعلى لاعبينا التركيز أمام فريق قوي مثل الجزيرة».

في المقابل، أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، تصميم فريقه على تقديم أداء قوي أمام الشارقة، مشدداً على الطموحات الكبيرة لـ«فخر أبوظبي» من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي المرتقب 27 يونيو الحالي على استاد آل نهيان.

وقال كايزر: «لقاء الإياب متقارب، ونذهب إلى ملعب الشارقة بحماس كبير وثقة عالية في قدرتنا على تعويض خسارة الذهاب، لم نظهر بمستوانا المعهود في الذهاب، ويتوجب علينا الظهور بشكل قوي».

وأضاف: «نعرف ما ينتظرنا أمام الشارقة بملعبه، وندرك جيداً صعوبة المهمة، لأن المنافس قوي بدنياً وذهنياً، كما أن التفوق عليه لن يكون سهلاً»، لافتاً إلى أن الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط خلفان مبارك في مباراة الذهاب ستحرمه المشاركة في مواجهة الليلة.

بطاقة المباراة



الشارقة – الجزيرة

التوقيت: 19:35

الملعب: استاد الشارقة

المناسبة: إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي