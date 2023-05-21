الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لمونديال المبارزة للسيدات

محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لمونديال المبارزة للسيدات
21 مايو 2023 14:37

 
الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
سواحل الفجيرة.. بيئة محفزة للمغامرين
3.7 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» فرع الفجيرة


استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، اللجنة المنظمة لمونديال المبارزة للسيدات لسلاح الأيبيه، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات والاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة.
واستمع سموّه خلال اللقاء إلى أهداف البطولة التي نُظمت في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بتنظيم اتحاد المبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، واستقطبت أبرز لاعبات المبارزة من 48 دولة حول العالم.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة استمرار الرياضيات ذات الأولوية في الدولة ودعم حضورها وإبرازها عالمياً، منوّهاً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكافة أنواع لألعاب القتالية، إسهاماً في دعم رؤية الرياضة الإماراتية، والارتقاء بمؤشراتها التنافسية في المحافل الرياضية الدولية.
وأشاد سموّه، بمستوى تنظيم واستضافة البطولة، وأثره في تعزيز السمعة الرياضية الرفيعة لإمارة الفجيرة في الأوساط الرياضية العالمية، ودوره الإيجابي في تحقيق رؤية دولة الإمارات، وتوجّهاتها المستقبلية في قطاع الرياضة عامة.
وقدّم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لدعمه المستمر لرياضات الألعاب القتالية في الإمارة، واهتمام سموّه بتطوير ألعابها وتحقيق أفضل النتائج فيها.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبدالمنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة.

الفجيرة
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
المبارزة
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©