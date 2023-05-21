ووكر: نفهم جيداً معايير البريميرليج

لندن(د ب أ)

أكد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، أنه كان هناك إصرار جماعي على إثبات خطأ أولئك الذين قالوا في وقت سابق من الموسم الحالي، إن مانشستر سيتي لن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي مساء السبت، مستفيداً من تعثر ملاحقه المباشر أرسنال على ملعب نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

وكان سيتي متأخراً في رصيد النقاط عن أرسنال في معظم فترات الموسم، وعانى من بعض الهزائم المفاجئة في النصف الأول من الموسم، لكن أداء ونتائج الفريق تطورا بشكل ملحوظ بعد مونديال قطر 2022، ليصعد إلى الصدارة ويتشبث بها.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن ووكر قوله: «لقد كان هناك القليل من الجنون في مبنى الفريق الأول، لكننا نركز بشكل كامل على مواجهة تشيلسي.»

وتابع مدافع السماوي: «سنحتفل بعد المباراة ربما، لكن لدينا المزيد من المباريات القادمة، كنت أتمنى التتويج باللقب بعد الفوز على تشيلسي.»

وأشار: «لقد دفعنا أرسنال للمنافسة بشدة على اللقب، لأنهم كانوا رائعين في هذا الموسم، لذلك كل الفضل لهم.»

وأوضح: «لقد واصلنا المنافسة بشكل لا يصدق، وخسر أرسنال في مباريات قليلة واستفدنا منها وتمكنا من الوصول إلى ما وصلنا إليه الآن.»

وأكد ووكر: «الأمر يتعلق بلاعبي الفريق، نحن مجموعة من اللاعبين الذين حققوا الكثير خلال السنوات الماضية، ونحن نفهم المعايير التي وضعناها.» وأضاف: «بالنسبة للإلهام، لقد حققنا الكثير خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، لكننا كنا نعلم أن المستوى لم يكن مرتفعاً بما يكفي في بداية الموسم.» وواصل ووكر حديثه قائلاً: «لم يكن الأمر جيداً بما يكفي وعندما عدنا بعد كأس العالم، كان علينا أن نبدأ اللعب بقوة، وأردنا أن نثبت خطأ أي شخص يشكك بنا، لم يكن ذلك جيداً بما يكفي.»

وتابع: «مع الشباب لدينا في غرفة الملابس، نعتقد دائماً أنه يمكننا القيام بشيء ما، كان هذا هو الموسم الأول الذي واصلنا فيه تسجيل الأهداف في وقت متأخر، لذا حتى النهاية كنا نعلم أنه يمكننا القيام بذلك.» وأشار كايل: «لقد ارتفعت معايير الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هذا ما بني هذا النادي من أجله، وهذا بالتأكيد هو ما كان عليه الأمر خلال السنوات الست التي قضيتها هنا».