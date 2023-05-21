«الإعصار» يحتفل بـ «درع الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)



أشاد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بتتويج حتا بدرع «دوري الدرجة الأولى» لموسم 2022- 2023، مهنئاً سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، على دعمه للفريق رغم البداية الصعبة في مشوار الدوري، وتكلل باللقب المستحق وترجم الجهود الإدارية على مدار الموسم.

واحتفل حتا بلقب دوري الدرجة الأولى، بتعادله أمام ضيفه سيتي 1-1 في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد في ختام «الجولة 34» والأخيرة، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 75 نقطة «رقم قياسي»، ويؤكد جدارته باللقب وبطاقة التأهل الأولى إلى «المحترفين»، وهو التتويج الثاني لـ «الإعصار» بدرع الدوري، بعد الأول موسم 2015- 2016.

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والذي شهد مراسم تتويج «الإعصار» باللقب: «عايشنا احتفالية أهالي حتا بعودة الفريق إلى مكانه الطبيعي، رغم التحديات الصعبة التي واجهت الفريق في بداية الموسم»، مشيداً بدور فريق العمل الإداري، والجهاز الفني لحتا بقيادة المدرب عبدالله مسفر، في تحقيق طموحات الصعود والتتويج باللقب.

وأضاف: تحديات المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة في دوري المحترفين، ونأمل أن يُوفق الفريق الرحلة المقبلة والإعداد الجيد للمشاركة المرتقبة»، لافتاً إلى دعم مجلس دبي الرياضي الذي يعد مظلة لكل أندية الإمارة، في الوقت الذي تضطلع فيه إدارات الأندية بالدور الأهم في التخطيط والعمل.

من جانبه، هنأ أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، فريقي حتا والإمارات بطل ووصيف دوري الأولى بالتأهل إلى «المحترفين»، مشيداً بنجاح الدوري في الموسم الحالي، عطفاً على المستويات الفنية الراقية، وحدة التنافس التي غلفت مشوار الدوري منذ البداية وحتى الجولات الأخيرة، في ظل تقارب مستوى الأندية.

وأضاف: «اجتهدنا على مدار الموسم لإنجاح المسابقة التي حظيت بحضور جماهيري مقدر، ونأمل الأفضل في المواسم المقبلة»، لافتاً إلى أن قرار زيادة عدد الأندية أسهم بشكل فعال في نجاح الدوري بزيادة عدد المباريات، وقوة التنافس الذي برهن عليه استمرار سباق الصعود والهبوط حتى الجولات الأخيرة.

بدوره، جدد راشد عيسى قائد حتا التهنئة لجماهير فريقه بالتأهل إلى المحترفين، وحسم الفوز بدرع الدوري، وقال: «أشكر الجمهور والإدارة والجهاز الفني على جهودهم على مدار الموسم».

وأضاف: «طموحنا الاستمرار بقوة أكبر، ونعمل على كسر قاعدة الصاعد هابط»، لافتاً إلى أن فوزه بلقب هداف المواطنين يمثل ترجمة لجهود بقية زملائه في الفريق.

وشهد الموسم الحالي 2022- 2023 لدوري الأولى المشاركة الأكبر في عهد الاحتراف بتواجد 17 نادياً للمرة الأولى، وامتد ماراثون التنافس الطويل لمدة 252 يوماً بإقامة 272 مباراة في 34 جولة خلال الفترة من 10 سبتمبر 2022 وحتى 20 مايو 2023.

وحسم حتا «البطل» برصيد 75 نقطة، والإمارات «الوصيف» برصيد 71 نقطة، بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، في الوقت الذي هبط فيه فريقا بينونة «الأخير» بـ 15 نقطة، وفرسان هسبانيا صاحب المركز 16 وله 19 نقطة، إلى دوري الثانية في الموسم المقبل.

وشهدت المباريات الـ 272 في الدوري تسجيل 862 هدفاً، بعدما حُسمت 210 مباريات بالفوز، مقابل 62 مباراة انتهت بالتعادل.