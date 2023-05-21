مونت كارلو: أبطال من أمام «التلفاز»



أنور إبراهيم (القاهرة)



حرصت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» الفرنسية، على نقل مظاهر احتفال لاعبي مانشستر سيتي، بعد الفوز رسمياً ببطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» قبل مباراة الفريق أمام تشيلسي، إذ أن خسارة أرسنال من نوتنجهام فورست، أنهت القصة مبكراً، وحسمت اللقب لمصلحة «القمر السماوي» للموسم الثالث على التوالي، والخامس خلال آخر 6 سنوات.

وتحت عنوان: «أبطال من أمام شاشات التلفاز» كتبت الشبكة تقول: من دون أن يلعب مباراته أمام تشيلسي، تم تتويج مانشستر سيتي بلقب «البريميرليج»، بينما كان لاعبوه وجهازهم الفني مجتمعين أمام شاشة التلفاز لمشاهدة مباراة «المدفعجية» أمام نوتنجهام، وبمجرد انتهاء المباراة بفوز الفريق المضيف، قفز اللاعبون من الفرحة أمام التلفاز، بينما كانوا يشاهدون المباراة، وظلوا يهتفون معاً: «نحن الأبطال نحن الأبطال».

وقام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني بتهنئة اللاعبين جميعاً، وسارع اللاعبون بفتح هواتفهم المحمولة، ليبثوا كلمات وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن فرحتهم، ومن أجل مشاركة الجماهير فرحتهم وتلقي التهاني، ووقف رياض محرز يغني «نحن الأبطال»، وهو في قمة السعادة.

أما جماهير «السيتي»، فقد تجمعت سريعاً، بعد مباراة أرسنال ونوتنجهام، أمام استاد «الاتحاد» من أجل الاحتفال بهذا اللقب الخامس مع جوارديولا، والتاسع في تاريخ النادي. والحقيقة أن الجماهير كانت تجهز للاحتفال بعد مباراة تشيلسي، ولكن أرسنال سهل عليها المهمة وقصر المسافة، واحتفلت مساء السبت بالإنجاز الكبير.

وقالت شبكة «مونت كارلو سبورت»: هكذا أصبح بمقدور «كتيبة جوارديولا» أن تحقق «ثلاثية تاريخية»، ولإنجاز تلك المهمة على «البلومون» أن يفوز يوم 3 يونيو المقبل، على «الجار اللدود» مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم عليه أيضاً إعادة الكرة، والفوز على إنتر ميلان الإيطالي يوم 10 يونيو، في نهائي دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، وهي «الثلاثية» التي لم يحققها حتى الآن إلا «اليونايتد» عام 1999. وأضافت الشبكة: الإنجاز سيكون تاريخياً لـ«السيتي» الذي لم يسبق له الفوز على الإطلاق بدوري الأبطال.