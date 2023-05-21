القيسي يحافظ على لقب «الريشة» في «محاربي الإمارات 42»

مصطفى الديب (أبوظبي)

احتفظ الأردني علي القيسي، بلقب وزن الريشة في النسخة الدولية (42) من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي نظمتها شركة بالمز الرياضية في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس وسط حضور جماهيري كبير.

ونجح القيسي في الحفاظ على لقبه بعد الفوز على منافسه الكندي جيس أرنيت، فيما توج الإيراني أمير فضلي، بلقب وزن المتوسط ضمن النسخة نفسها.

وكسب القيسي الرهان أمام منافسه أرنيت، وأحرز اللقب للمرة الثانية على التوالي، في النزال الثالث والفاصل بينهما، بعد قتال قوي ومثير حسم بقرار الحكام، بعد 5 جولات.

حضر منافسات «النسخة الدولية، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، كما حضر المنافسات وتوج الأبطال، عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجو جيتسو، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وطارق المهيري، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والآسيوي للمواي تاي والأمين العام للاتحاد العربي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

وشهدت النسخة الدولية، حضوراً كبيراً من أبطال الفنون القتالية في العالم، البرازيلي هينزو جريسي الخبير في الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، وإسلام ما خاشييف بطل العالم في وزن الخفيف (يو أف سي)، وحمزة شيمايف (يو أف سي)، والبطل عثمان نور محمدوف بطل وزن الخفيف في بلاتور.

وشهدت باقي النزالات فوز التركي أتيلا كماز على الكرواتي كارلو كابوت بالإخضاع في وزن الخفيف، والبرازيلي أليكس داسيلفا على القيرغيزستاني علي مشاربوف بالضربة القاضية في وزن الحر، وشهد نزال السيدات فوز السويدية ألين أبوبرج على الصينية دينج مياو، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر.

وأعرب العميد محمد بن دلموج الظاهري، عن سعادته بالنجاح الذي حققته النسختان العربية والدولية من بطولة «محاربي الإمارات» على المستويين التنظيمي والفني، مما يؤكد على تطور البطولة من نسخة إلى أخرى، لاسيما في جذبها لنخبة الأبطال من العالم وزيادة المتابعين لها في الإمارات والمنطقة.

وقال الظاهري: «المستويات العالية والمبهرة من أبطال اللعبة في العالم، والذي قدم على صالة الاتحاد أرينا، يؤكد على أن البطولة تتطور بسرعة كبيرة من عام إلى آخر».

وأعرب البطل علي القيسي عن سعادته بما حققه من نجاح وحفاظه على لقب النسخة الدولية من البطولة، بعد الفوز على البطل الكندي جيس أرنيت، مؤكداً أن النزال كان صعباً للغاية ومن أقوى النزالات التي خاضها في مسيرته.

وأضاف في تصريحات له عقب الفوز: «التحضير كان رائعاً للغاية لهذا النزال، وكانت لدي القدرة على حسمه مبكراً على الرغم من صعوبته، لكن رغبة الجماهير في المواصلة من أجل الاستمتاع بالمنافسات جعلتنا نستمر لوقت أطول، موضحاً أنه تعرض لكسر في يده خلال النزالات، لكنه قرر التحامل ومواصلة المنافسة من أجل تحقيق الهدف».

وأوضح البطل علي القيسي أن فوزه وحفاظه على اللقب لم يأت من فراغ، بل من تدريب واستعداد متواصل لهذا النزال منذ آخر مشاركة في شهر مارس الماضي، لافتاً إلى أن التألق العربي المتواصل في النسخة الدولية يعطي دافعاً كبيراً لمزيد من العطاء والنجاح.

وأشار علي القيسي أنه فور عودته إلى منزله سيشاهد النزال مجدداً، من أجل رؤية الأخطاء التي وقع فيها وتداركها في النزالات السابقة.

من جانبه أكد فؤاد درويش، المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن ما تحقق من نجاح في النسخة الحالية للبطولة يزيد من الضغط على فريق العمل للبحث عن الأفضل في النسخ المقبلة.

وأضاف: «علينا أن نواكب هذا التطور اللافت في الحضور الجماهيري، خاصة أن هذه الرياضة أصبحت من أسرع الرياضات نمواً في العالم، الأمر الذي يدفعنا إلى مزيد من العمل للوصول إلى الجاهزية الكاملة في كافة النزالات التي نستضيفها».

وعن تعدد المنافسين العرب في البطولة، أكد أن هذا الأمر يؤكد مدى النجاح والتطور الذي وصلت إليه ألعاب الفنون القتالية في العالم العربي، ويبشر بمزيد من المواهب الجديدة القادرة على العطاء لسنوات.