الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»



الرياض (أ ف ب)

يتطلع الاتحاد إلى قطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب، عندما يستقبل الباطن «المتذيل» الثلاثاء، فيما يحاول النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مواصلة المطاردة، وحرمانه من التتويج المبكر، عندما يستضيفان الشباب «الثالث»، في قمة منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد انزلق في مشواره نحو لقب أول في الدوري منذ العام 2009، بسقوطه في فخ التعادل القاتل أمام الهلال 2-2 في المرحلة الماضية، بعدما كان متقدماً بهدفين، ما سمح للنصر بالإبقاء على آماله حيّة بفوزه على الطائي، وتقليص الفارق إلى 3 نقاط.

وقبل ثلاث مراحل من النهاية، يتربع الاتحاد على الصدارة برصيد 63 نقطة مقابل 60 للنصر، وخلفهما الشباب والهلال متساويين مع 53 نقطة.

وفي حال فوز الاتحاد على الباطن، مقابل خسارة النصر أمام الشباب، يضمن الاتحاد اللقب التاسع في تاريخه، كونه يبتعد بفارق ست نقاط قبل مباراتين من النهاية، وذلك بفضل تفوقه على النصر في المواجهتين المباشرتين هذا الموسم.

يلتقي الاتحاد في آخر مباراتين مع الفيحاء والطائي، فيما يواجه النصر كلاً من الاتفاق والفتح.

وسيكون الاتحاد مرشحاً بقوة لخطف النقاط الثلاث على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة أمام الباطن الذي يملك 19 نقطة، وتعرض لـ18 خسارة هذا الموسم في الدوري.

ويبرز في الاتحاد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي ومواطناه برونو هنريكي وإيجور كورنادو ورومارينيو، والمصري أحمد حجازي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، ومدالله العليان وأحمد شراحيلي.

في المقابل، رغم تذيله الترتيب، ما زال الباطن يتمسك بأمل بسيط للبقاء في دوري النخبة هذا الموسم، ونجح في آخر مباراتين في حصد أربع نقاط ويأمل في خطف النقاط الثلاث، خصوصاً أن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تنهي آماله، لاسيما في حالة فوز الأندية التي تسبقه في الترتيب.

ويضم الباطن بعض اللاعبين الجيدين أمثال حارسه الأوروجوياني مارتن كامبانيا، ومواطنه المهاجم رينسو لوبيس، والكولومبي أندريس روا ويوسف المزيريب ومحمد ناجي وراكان الشملان.

ويتعين على النصر الفوز على جاره الشباب، ليحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب عندما يلتقيان الثلاثاء أيضاً على ملعب الأول بارك بالرياض.

يتمسك النصر بفرصة إنقاذ موسمه وموسم رونالدو الذي قد ينتهي خالي الوفاض بعد وصوله بصفقة خيالية مطلع العام الحالي، بعد فشل الفريق في تحقيق أي لقب.

ويضم النصر أسماء متميزة أمثال رونالدو وسلطان الغنام وعلي لاجامي وعبدالله الخيبري وعلي الحسن وعبدالرحمن غريب، والإيفواري كونان، والبرازيلي جوستافو ومواطنه تاليسكا.

أما الشباب الذي تلقى خسارتين في آخر مباراتين أمام الاتفاق ثم الوحدة، فقد انتهت آماله في المنافسة على اللقب، حتى حظوظه في الوصافة أصبحت صعبة وبات مهدداً بفقدان مركزه الحالي.

ويبرز في الشباب حارسه الكوري كيم سيونج، والأرجنتيني إيفر بانيجا ومواطنه كريستيان جوانكا، والإسباني سانتي مينا، والبرازيلي كارلوس جونيور، ومتعب الحربي وحسين القحطاني.

ويحل الهلال ضيفاً على العدالة في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض للفوز للتمسك بآمال البقاء ضمن الكبار.

ويدخل الهلال المباراة، وهو في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، ورغم ابتعاده عن المنافسة، إلا أنه قدم مستوى متميزاً في مبارياته الأخيرة.

في المقابل يسعى العدالة للهروب من القاع، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، لاسيما في ظل المنافسة الشديدة بين خمسة فرق على البقاء.