57 % التغييرات المرتقبة في «ميركاتو المدربين»!



معتصم عبدالله (دبي)



أصبح الصربي جوران تيفجوديتش مدرب عجمان الحالي، أبرز المرشحين لقيادة النصر في الموسم الجديد لدوري المحترفين 2023- 2024، ليكون أحد أهم الانتقالات الداخلية، حال إتمام الصفقة، في «ميركاتو المدربين»، والذي من المنتظر أن يشهد تغييرات مرتقبة تصل إلى 57% على صعيد 8 أندية.

وقاد جوران المرتبط بعقده الحالي مع عجمان، والمستمر حتى يونيو 2024، «البرتقالي» في موسم ناجح، حصد خلاله الفريق 44 نقطة «رقم قياسي»، وضعته في المركز السادس للترتيب، بعدما كان منافساً ضمن «مربع الكبار» حتى الجولات الأخيرة.

ويملك جوران «51 عاماً» خبرات كبيرة على صعيد الدوري، حيث قاد اتحاد كلباء، وبني ياس، وخورفكان، والفجيرة، وعجمان، خلافاً لتجاربه الخليجية السابقة، وأبرزها مع المنتخب الكويتي الذي تُوج معه بلقب «خليجي 20» باليمن عام 2010.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد لمسابقات المحترفين، تغييرات جذرية على صعيد الأجهزة الفنية، في ظل خروج عدد من المدربين عن المشهد، وعلى رأسهم الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة في المواسم الأربعة الأخيرة، والمتوج مع «فخر أبوظبي» بدرع الدوري موسم 2020- 2021.

وفي المقابل، تبحث إدارة الوصل عن مدرب بديل للأرجنتيني خوان بيتزي، والذي تولى مهمة تدريب «الإمبراطور» في يوليو 2022، بعد إعلان إدارة النادي عدم التجديد مع المدرب صاحب الـ54 عاماً، في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير شباب الأهلي «بطل الدوري» الإعلان عن مدرب جديد خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، المرشح للتدريب في الدوري القطري.

ويكتنف الغموض مصير عدد من المدربين الآخرين على صعيد الدوري، وعلى رأسهم الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة الذي قاد فريقه إلى التتويج بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والسوبر، والمنافسة حالياً على لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما ينتهي عقد الأوكراني سيرجي ريبروف مع العين في 30 يونيو المقبل.

وينتظر عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان الحالي عروضاً جديدة، في ظل عدم تلقيه أي عرض رسمي من إدارة «النسور» بنهاية الموسم الحالي 2022- 2023، والذي احتل فيه خورفكان المركز العاشر «25 نقطة»، وهو ذات المصير الذي ينتظر الروماني إيسايلا مدرب بني ياس، والذي ينتهي عقده الحالي مع «السماوي» في 30 يونيو المقبل.