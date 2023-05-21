«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم تؤثر كثيراً هزيمة برشلونة أمام ريال سوسيداد 1-2 في الجولة الـ36 للدوري الإسباني «الليجا» على احتفالية «البارسا» بالفوز باللقب، حيث شهدت أرضية ملعب «كامب نو» مظاهر رائعة من البهجة والفرحة بين اللاعبين وكل الأجهزة الفنية والطبية والإدارية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بهذا اللقب الغالي الذي جاء بعد صيام استمر 4 سنوات، وفي توقيت هو الأسوأ الذي يعيشه برشلونة بسبب مشاكله المالية الكثيرة، وديونه المتراكمة التي حرمته من عقود تسجيل عدد من لاعبيه الحاليين، مثلما حرمته من ضم نجوم جدد.

وحرص رافا يوستي، نائب رئيس النادي الكتالوني، على حضور هذه الاحتفالية، وأبدى رغبته الشديدة في عودة النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي هذا الصيف إلى بيته.

وقال، في تصريحات لشبكة «دازن»: نعم أريد عودته لكل ما قدمه للنادي من ألقاب وبطولات، ومن أجل العلاقات الطيبة التي تربطنا جميعاً به منذ أن كان صبياً صغيراً في مركز التدريب، ولا بد أن ننهي هذه القصص الجميلة سوياً هنا، ونحن ننتظر بلهفة وشوق، الوقت الذي يعلن فيه قراره بالعودة إلى بيته، عند انتهاء عقده في هذا الصيف.

ولما كان توقيع ميسي لبرشلونة، يمثل حتى الآن مشكلة تتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة «الليجا»، فإن يوستي قال: أعتقد أن الرابطة تدرك الجهد الضخم الذي نبذله من أجل إصلاح الموقف المالي، وأنا على اقتناع كامل بأن الأسابيع القادمة ستشهد انفراجة، وسيكون هناك «سيناريو» يلتزم باللعب المالي النظيف، ووقتها يمكننا أولاً تسجيل عقود اللاعبين الذين لدينا، والتي لم تُسجل بعدد «جابي وأراوخو وسيرجيو روبرتو وأخرين»، وبعد ذلك يمكن الحديث عن ميسي واللاعبين الذين نرغب في ضمهم للفريق هذا الصيف.

أما ماتيو أليماني المديرالرياضي، الذي أعلن من قبل عن رحيله ثم عاد وقرر البقاء في برشلونة، فقد أكد أن الأولوية الأولى هي إيجاد بديل كفء لنجم خط الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس، الذي أعلن الرحيل بنهاية الموسم، وهي مهمة ليست سهلة.

أما فيما يتعلق بمستقبل ميسي، فقال أليماني: علينا أن نحترم ناديه الحالي، وبمجرد إعلان فوز سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي «ليج آن»، يمكننا التحرك من أجل استقدام ميسي وإعادته إلى بيته، وعلينا ألا نتعجل الأحداث.

وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» أن برشلونة يواجه منافسة كبيرة من إنتر ميامي الأميركي الذي يملك النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام جزءاً كبيراً من أسهمه، بهدف إغرائه باللعب في الدوري الأميركي، كما تلقى ميسي عرضاً مغرياً جداً من أحد الأندية السعودية من أجل اللعب في هذا الدوري اعتباراً من الموسم المقبل.

وقالت الشبكة: إذا كان برشلونة يرغب حقاً في الفوز بنجمه السابق، عليه أن ينهي مشاكله المالية على وجه السرعة أولاً قبل التفكير في إعادة أحد أشهر النجوم الذين ارتدوا القميص رقم «10»، إلى بيته ونادي عمره.