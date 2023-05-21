«دوماس» و«ديتركسنتا» بطلا كأس الوثبة في إيطاليا

إيطاليا (الاتحاد)

توج «دوماس»، و«إلينو ديتركسنتا» بلقبي سباقي كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما بمضمار تاجلياكوزو الإيطالي، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وفاز بالسباق الأول لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 6050 يورو، الذي شاركت فيه 6 من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، الجواد «إلينو ديتركسنتا» للفيرو ميريو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة جيرماتنو ماسيللي، متفوقاً بفارق 2,75 طول عن «إليدورا» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة أندريا فيللي، وسجل البطل زمناً وقدره 1:56:30 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «إلدا» لستيفانو ميتيني، وبإشراف نفس المالك، وبقيادة ساندرو جيسا.

وبفارق 6,5 طول، اكتسح الجواد «دوماس» للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة مارسيللو بيللي، منافسيه في السباق الثاني لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 6050 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلاً زمناً وقدره 1:53:80 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «ديامنتيد اتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة أندريا فيللي، فيما جاء في المركز الثالث «القائد» للمالك النجيفي ريسنج، بإشراف اندو بوتي، وبقيادة عبد الله الرحراس.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.