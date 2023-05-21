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«البولو» يشارك في كأس ملك المغرب

«البولو» يشارك في كأس ملك المغرب
21 مايو 2023 12:00

دبي (الاتحاد) 

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غادر منتخب البولو إلى المغرب، للمشاركة في النسخة الرابعة من كأس محمد السادس للبولو، والتي تقام من 22 إلى 27 مايو الجاري، وتخوض المنافسات 8 دول، بينها 4 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب ومصر، إلى جانب أميركا والأرجنتين وإسبانيا ونيجيريا، وبمعدل هانديكاب 8 جول.
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى الإمارات والسعودية والأرجنتين والمغرب، فيما ضمت الثانية مصر ونيجيريا وأميركا وإسبانيا، ويلتقي منتخبنا مع السعودية في أولى مبارياته بالبطولة، فيما يخوض المغرب والأرجنتين مباراة الافتتاح على ملاعب نادي دي لا رويال بالرباط، فيما تقام بقية المباريات التأهيلية بنادي «لا بالميراي» بمدينة أصيلة، وتختتم البطولة 27 مايو بالرباط.
وتضم بعثة منتخبنا ناصر الشامسي مدير البعثة، واللاعبين حبتور محمد الحبتور وطارق راشد الحبتور وهيرنان بيريز ودياز البريدي.
واجتمع مجلس إدارة اتحاد البولو، برئاسة محمد الحبتور مع البعثة، قبل التوجه إلى الرباط، لدعم اللاعبين معنوياً، خاصة أنها أول مشاركة خارجية لمنتخبنا.
وأبدى محمد الحبتور سعادته بأول مشاركة خارجية لمنتخبنا، قال: ما يضاعف من الفرحة، أن البطولة على كأس جلالة الملك محمد السادس، وتربطنا بالمغرب علاقات أخوة وثيقة وراسخة. 
وطالب الحبتور اللاعبين بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتمثيل الدولة أحسن تمثيل، مؤكداً أن المنتخب سيكون عند حسن الظن به، ويترك انطباعاً فنياً رائعاً، ومجلس الإدارة على ثقة أن المشاركة الأولى ستكون ناجحة بكل المقاييس، وتعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولة الإمارات لدى كافة المشاركين والمتابعين. 
وقال محمد الحريز الأمين العام للاتحاد بالإنابة، إن الاتحاد لم يتأخر في تلبية الدعوة التي وجهها له نظيره المغربي، نظراً للعلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين. 

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