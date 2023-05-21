«حلم الثلاثية» يراود «القمر السماوي»



مانشستر (د ب أ)



بعد تتويج مثير ومستحق بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أصبح الهدف الجديد لمانشستر سيتي هو إحراز الثلاثية التاريخية «دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا» للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد التتويج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي، أصبح الهدف التالي لمانشستر سيتي ومديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا، هو التتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي. ويخوض «السيتي» المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا أمام جاره مانشستر يونايتد على استاد «ويمبلي» العريق بالعاصمة لندن في الثالث من يونيو المقبل، ثم يخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من الشهر نفسه.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي والخامس في آخر 6 مواسم، وهو اللقب السابع للفريق في المسابقة بشكلها الحالي، والتاسع بشكل عام في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكله القديم والحالي.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق يتوج باللقب في ثلاثة مواسم متتالية على مدار تاريخ البطولة بشكلها الحالي «البريمييرليج»، وخامس فريق يحقق هذا على مدار تاريخ المسابقة بشكل عام.

وسبقه إلى هذا في المسابقة بشكلها القديم كل من هدرسفيلد تاون «من 1924 إلى 1926»، وأرسنال «من 1933 إلى 1935»، وليفربول «من 1982 إلى 1984»، وفي المسابقة بشكلها الحالي مانشستر يونايتد «من 1999 إلى 2001 ومن 2007 إلى 2009».