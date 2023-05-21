نتائج مبهرة لأبطال الإمارات في ختام «التجديف الحديث»



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت الجولة الختامية والسادسة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي أقيمت على «كاسر الأمواج» في العاصمة أبوظبي، تفوقاً لأندية ومدارس التجديف الحديث في الدولة، عبر البطولة التي شهدت مشاركة 73 متسابقاً ومتسابقة في «15 فئة»، ونظم البطولة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأهدت فئة فردي ناشئين 16 سنة، نادي الحمرية المراكز الثلاثة الأولى، بفوز حمد عامر وزايد الشامسي، وسلطان الشامسي، وفي فردي شباب تحت 18 سنة، حقق الحمرية أيضاً المراكز الثلاثة الأولى، بفوز كل من علي الحمادي، ومحمد الكعبي، ودياب العوضي.

وفي «ثنائي مزوج ناشئات»، حقق المركز الأول أكاديمية أبوظبي البحرية، بفوز ماريسا كارتباور، وكريستي ماكنزي، وتبعه من الحمرية مودة محمد، وحمدة إبراهيم، وثالثاً ميرة وأميرة راشد من الحمرية، وفي فئة فردي رجال حقق المركزين الأول والثاني من أكاديمية أبوظبي ميلوش وإبراهيم مراغي، وحل ثالثاً من الحمرية مجدي أحمد.

وفي فئة فردي رجال أقل من 23 سنة، حقق المركز الأول من الحمرية عمار البلوشي، وثانياً سيف المنصوري من الحمرية أيضاً، وجاء ثالثاً سلطان الحوسني من أكاديمية أبوظبي، وفي فئة ثنائي مزدوج شباب، سيطر الحمرية على المراكز الثلاثة الأولى، بفوز حمد وسلطان الشامسي، وزايد الشامسي وعلي الحمادي، وإسماعيل إبراهيم ومحمد الكعبي، وفي فئة فردي ناشئات ذهب المركز الأول إلى مودة محمد «الحمرية» وتبعها ماريسا من أكاديمية أبوظبي، وثالثاً حمد إبراهيم من الحمرية.



وعبر ثنائي مزدوج رجال، احتل الصدارة من أكاديمية أبوظبي ميلوش وإبراهيم مراغي، وثانياً من الحمرية حمد المطروشي ومجدي أحمد، وثالثاً من الحمرية أيضاً سعيد جمال وخميس غانم، وفي فئة فردي سيدات حقق المركز الأول من الحمرية سارة الأجنف، وثانياً من أكاديمية أبوظبي إلينا، وثالثاً من الأكاديمية فوكسو.

وفي فئة زوجي رجال أقل من 23 سنة، حقق المركز الأول سيف المنصوري وعمار البلوشي، وثانياً سالم وسلطان الشامسي من الحمرية، وثالثاً من أكاديمية أبوظبي سلطان آل علي وعبد العزيز الخوشعي.

وفي رباعي سيدات، انتزع المركز الأول من أكاديمية أبوظبي إلينا وفوكسو ووفاء وعهود، وحل ثانياً من الحمرية سارة الأجنف ومودة محمد وحمدة إبراهيم وعزيزة، وثالثاً زينات ومارسيات وجيسي وليندا.

وفي فئة رباعي ميكس، حقق من الحمرية حمد المطروشي وسيف الشامسي وعزيزة وسارة الأجنف المركز الأول، وجاء ثانياً من أكاديمية أبوظبي إلينا وسلطان المرزوقي ومروة الحمادي ويونس الحوسني، وثالثاً من الأكاديمية روري ونوف وليندا وزينات.

وفي فئة ثنائي مزدوج سيدات، حقق المركز الأول من أبوظبي فوكسو وعهود، وحل ثانياً من أكاديمية أبوظبي أيضاً وفاء وإلينا وثالثاً من الحمرية سارة وعزيزة، وفي فئة رباعي رجال انتزع المركز الأول حمد وخميس ومجدي وسعيد جمال من الحمرية، وثانياً جيمس وميلوش ويحيى وإبراهيم من أكاديمية أبوظبي، وثالثاً عمار وسيف وسلطان وزايد من الحمرية.



وكرم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام النادي، والكابتن سيف المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

من ناحيته، وجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية على استضافة الجولة الختامية من البطولة، وتقديمها في صورة جميلة ومتميزة، وقال: دائماً ما يقدم نادي أبوظبي صورة رائعة، في استضافة وتنظيم بطولات التجديف الحديث، وشهدنا هذا الموسم تنظيم النادي لثلاث جولات من أصل ست، بالإضافة إلى إقامة الجولة الافتتاحية من البطولة هنا في ديسمبر، والآن الجولة الختامية في مايو.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان التهنئة إلى الفائزين والمشاركين في السباق، مشيداً بالعدد الكبير الذي شهدته الجولة الختامية من البطولة، ووصول أرقام المتسابقين في فئات البطولة المتنوعة إلى 73 متسابقاً، وقال: شهدت البطولة هذا الموسم تطوراً ملحوظاً، خاصة مع إقبال مختلف الأندية المختصة بالتجديف على المشاركة والحضور، وتنمية مواهب متسابقيها من خلال البطولة، كما قدم البحارة مستوى جميلاً، ومنافسة على ألقاب الجولة، وعلى ألقاب الموسم أيضاً.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن البطولة التي تنظم على مستوى الإمارات تهدف إلى تقديم الفرصة للبحارة والمتسابقين للتجهيز والإعداد، من أجل البطولات العالمية للتجديف والمنافسات الأولمبية التي تهدف الأندية والاتحاد إلى المنافسة من خلالها على الميداليات والمراكز الأولى.

وقال: أعيننا على الميداليات في أهم البطولات العالمية عبر التجديف الحديث، وأبرز هذه البطولات، خاصة أن هناك فئات أولمبية عديدة تألق من خلالها أبناؤنا في المنافسة، وهي الفردي والزوجي والرباعي للرجال والسيدات، ولدينا أبطال قادرون على صناعة الفوز والميداليات.