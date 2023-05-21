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الرياضي

«جودو خورفكان» بطل كأس رئيس الدولة للأشبال والناشئين

«جودو خورفكان» بطل كأس رئيس الدولة للأشبال والناشئين
21 مايو 2023 10:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج خورفكان بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو موسم 2022 -2023، لفئتي الأشبال والناشئين، التي أقيمت بصالة نادي اتحاد كلباء، تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 200 لاعب.
وجاء تتويج «الفريق الذهبي» بحصوله على 18 ميدالية على مستوى الأشبال، منها 6 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات، و4 ميداليات للمركز الرابع، وجاء الشارقة في المركز الثاني، والفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، ومن بعده الشارقة للدفاع عن النفس، واتحاد كلباء.
وعلى مستوى الناشئين، حصد خورفكان 7 ميداليات، منها 3 ذهبيات، و4 برونزيات، وتبعه الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة، واتحاد كلباء، والشارقة للدفاع عن النفس، والنصر.
وفي ختام البطولة تم تبادل الدروع التذكارية وتتويج الأبطال، بحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد للاتحاد، وعيسى موسي بن هويدن رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية باتحاد الجودو، وسالم النقبي رئيس نادي خورفكان، وعمر بن حنيفة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء، وعبدالله زينل مشرف الألعاب الفردية في خورفكان، وعلي عبيد مشرف الألعاب الفردية في اتحاد كلباء، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، ليُسدل الستار على منافسات هذه الفئة العمرية التي تم نقلها عبر موقع الاتحاد، وتواصلت منافساتها على مستوى فئة الشباب، بمشاركة 100 لاعب.
وأشاد ابن ثعلوب بالمستوى الفني المتميز الذي خرجت به البطولة الغالية من النواحي كافة، مهنئاً خورفكان على الطفرة الفنية الرائعة، التي ترجمها قطاع المراحل العمرية، بفوز مثير استحق الإشادة، على أمل أن يكون حافزاً لكافة الأندية في الموسم المقبل الذي استعد له الاتحاد في «ثوب جديد»، متمنياً التوفيق لكل الأندية، وشكر مجلس الشارقة الرياضي، ونادي اتحاد كلباء على حُسن الاستضافة.

الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
خورفكان
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