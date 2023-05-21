الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«تحقيق جنائي» في «البوندسليجا»!

«تحقيق جنائي» في «البوندسليجا»!
21 مايو 2023 10:16

جيلسنكيرشن (د ب أ)


تسببت أعمال العنف التي اندلعت بين جماهير شالكه وآينتراخت فرانكفورت، عقب انتهاء مباراة الفريقين، بالدوري الألماني لكرة القدم، في إصابة عامل بمؤسسة الصليب الأحمر الألماني بـ «لكمة» في الوجه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بجانب إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بجروح طفيفة. 

أخبار ذات صلة
دورتموند لا يرفض الهدايا
لايبزج يصعق بايرن ويقرب دورتموند من البوندسليجا

وانتهت المباراة بتعادل شالكه مع فرانكفورت 2-2، قبل أن تتخطى جماهير فرانكفورت الحواجز، وتتجه صوب مدرجات جماهير شالكه المضيف وتشتبك معها.
وعادت جماهير فرانكفورت بعدها إلى مقاعدها، قبل أن تتجدد الاشتباكات خارج الملعب. وذكرت شرطة جيلسنكيرشن أنها فتحت تحقيقات جنائية ضد عشرة من مشجعي فرانكفورت. وداخل الملعب وقعت مناوشات وتبادل اللاعبون الكلمات التي تنم عن الغضب، لكن فريق فرانكفورت يتحمل اللوم جزئياً فيما حدث.

الدوري الألماني
البوندسليجا
شالكه
آينتراخت فرانكفورت
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©