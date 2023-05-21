«تحقيق جنائي» في «البوندسليجا»!

جيلسنكيرشن (د ب أ)



تسببت أعمال العنف التي اندلعت بين جماهير شالكه وآينتراخت فرانكفورت، عقب انتهاء مباراة الفريقين، بالدوري الألماني لكرة القدم، في إصابة عامل بمؤسسة الصليب الأحمر الألماني بـ «لكمة» في الوجه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بجانب إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بجروح طفيفة.

وانتهت المباراة بتعادل شالكه مع فرانكفورت 2-2، قبل أن تتخطى جماهير فرانكفورت الحواجز، وتتجه صوب مدرجات جماهير شالكه المضيف وتشتبك معها.

وعادت جماهير فرانكفورت بعدها إلى مقاعدها، قبل أن تتجدد الاشتباكات خارج الملعب. وذكرت شرطة جيلسنكيرشن أنها فتحت تحقيقات جنائية ضد عشرة من مشجعي فرانكفورت. وداخل الملعب وقعت مناوشات وتبادل اللاعبون الكلمات التي تنم عن الغضب، لكن فريق فرانكفورت يتحمل اللوم جزئياً فيما حدث.