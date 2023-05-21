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خطوة تفصل دنفر عن «نهائي التاريخ»

خطوة تفصل دنفر عن «نهائي التاريخ»
21 مايو 2023 09:15

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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بات دنفر ناجتس على بُعد فوز واحد، من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلّبه للمرة الثالثة توالياً على مضيفه لوس أنجلوس ليكرز 119-108، في نهائي المنطقة الغربية.
وقاد الموزّع الكندي جمال موراي فريقه إلى فوز مستحق، بتسجيل 37 نقطة بينها 5 ثلاثيات، وأضاف العملاق الصربي نيكولا يوكيتش ، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 24 نقطة بينها 15 في الربع الأخير و8 تمريرات حاسمة.
دنفر الذي حقق فوزين على أرضه، قدّم أداء حاسماً من بداية المباراة حتى نهايتها، محبطاً آمال أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس «23 نقطة و12 تمريرة حاسمة».
وبتأخره 0-3، باتت آمال ليكرز، حامل اللقب 17 مرة، في غاية الصعوبة لقب النتيجة، علماً أن الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يبلغ نهائي الدوري لملاقاة الفائز بين ميامي هيت وبوسطن سلتيكس «2-0».

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
فريق دنفر ناجتس
لوس أنجلوس ليكرز
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