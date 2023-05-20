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الرياضي

إشادة ثلاثية بإنجاز السيتي

إشادة ثلاثية بإنجاز السيتي
21 مايو 2023 01:23

لندن(د ب أ)
أثنى إلكاي جوندوجان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على فريقه بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي. وقال للموقع الرسمي للنادي: «مساعدة الفريق في التتويج بلقبه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي يعد شيئاً مميزاً للغاية».
وأضاف: «بدون شك فإن الدوري الممتاز هو الأكثر تنافسية في العالم، لذلك فإن هذا يخبرك كل شي عن ماهية هذا الإنجاز». 

وأردف: «هذا الفريق موهوب للغاية وكوني قائداً للفريق هذا الموسم يعد امتيازاً هائلاً». 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الأهداف التي سجلها إيرلينج ساعدت مانشستر سيتي في التتويج باللقب، حيث حقق المهاجم النرويجي رقماً قياسياً من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، حيث سجل 36 هدفاً حتى الآن.
وكتب على «تويتر»: «ابذل قصارى جهدك دائماً. صدق دائماً، هذا يؤتي ثماره. هيا سيتي!» ونشر المدافع إيمريك لابورت:«ياله من موسم. تحية لكل من شارك في هذا الإنجاز من القمة للقاع».

إيرلينج هالاند
إلكاي جوندوجان
إيمريك لابورت
مانشستر سيتي
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