توخيل يرفض التعليق على «زلزال لايبزج»

ميونيخ(د ب أ)

أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، أنه لا يجد ما يقوله بشأن الهزيمة المفاجئة لفريقه أمام ضيفه لايبزج 1/3 في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البوندسليجا. وقلب لايبزج تأخره بهدف أمام النادي البافاري في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثة أهداف في الشوط الثاني. وتوقف رصيد بايرن ميونيخ في الصدارة عند 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بروسيا دورتموند، والذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على مضيفه أوجسبورج اليوم. وقال توخيل لشبكة "سكاي سبورتس": "ليس لدي أي تفسير عن كيفية حدوث شيء مثل هذا، مررنا بمرحلة جيدة، أرى الفريق خلال التدريبات، أرى الطاقة، أرى الروح والكفاءة في التدريبات". وأضاف: "عندما تلعب بشكل أقل من مستواك ويتراجع المستوى بشكل تدريجي، يكون من الصعب الفوز بالمباريات".

وأشار "لا يوجد مشكلة فيما فعله لايبزج ولكن المشكلة تكمن تماماً فيما فعلناه نحن، لقد خسرنا هذه المباراة بسبب تصرفاتنا، عندما نخسر، أريد أن تكون الخسارة أمام الفريق الأفضل".

وأوضح توخيل الذي رحل عن تدريب دورتموند في 2017: "لن نشاهد بكل تأكيد مباراة بروسيا دورتموند اليوم.. لم أكن لأشاهدها حتى لو كنا قد فزنا". وتقدم بايرن ميونيخ بهدف عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة 25، لكن النمساوي كونراد لايمر أدرك التعادل للايبزج في الدقيقة 65.

وحصل لايبزج على ضربتي جزاء ترجمها الفرنسي كريستوفر نكونكو والمجري دومينيك سزوبوسزلاي إلى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 76 و86.

وحقق لايبزج أول فوزه له على ملعب بايرن ميونيخ والفوز الثاني له على الإطلاق في مواجهاته المباشرة مع النادي البافاري. وتضاءلت آمال بايرن ميونيخ في تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب البوندسليجا للمرة الحادية عشرة على التوالي. وأصبح الطريق مفروشاً بالورود أمام دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012، عبر الفوز على ملعب أوجسبورج وعلى ضيفه ماينز في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، بينما يحتاج بايرن لتعثر ملاحقه المباشر دورتموند في واحدة من أخر مباراتين له، مع فوزه في الجولة الأخيرة على مضيفه كولون، لكي يبقي على أمل له في التتويج باللقب. وبموجب هذه النتيجة رفع لايبزج رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث ليضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، في ظل تفوقه بفارق أربع نقاط على يونيون برلين صاحب المركز الرابع، وفرايبورج صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

وأصبح بايرن على مشارف خسارة ثالثة بطولة له هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف جوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني في مارس الماضي، وذلك بعد الخسارة على يد فرايبورج في دور الثمانية لكأس ألمانيا، وأمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.