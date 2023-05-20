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الرياضي

«مودرن جيمس» يُتوج بلقب «لوكينج ستيكس»

«مودرن جيمس» يُتوج بلقب «لوكينج ستيكس»
20 مايو 2023 23:57

 
محمد حسن (دبي)

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تُوج نجم جودلفين المتألق «مودرن جيمس» بلقب سباق الشقب لوكينج ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل الذي أقيم مساء السبت بمضمار نيوبري بالمملكة المتحدة.
واستطاع ابن الفحل «دباوي» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، تحقيق الفوز الخامس في سباقات الفئة الأولى، بعد أن سجل فوزاً سهلاً بفارق طول ونصف الطول عن أقرب منافسيه.
وحقق «مودرن جيمس» أربعة انتصارات من الفئة الأولى على المسرح الدولي متضمنة ثنائية في سباقات بريدرز كب في عام 2021 بسباق جوفنايل تيرف، وفي 2022 بسباق ميل، كما سبق لابن الفحل «دباوي» تحقيق فوز كلاسيكي فرنسي الموسم الماضي في بول دساي دي بولان، وحقق فوزاً كاسحاً في وودباين مايل بكندا.
وشهد السباق تنافساً قوياً، حيث تصدر «شينديت» بعد الانطلاقة مباشرة، غير أن «مودرن جيمس» واصل الانتقال إلى سرعات أعلى لدى عبور علامة الفيرلونج الأخير لينتزع الصدارة في آخر نصف فيرلونج، على الرغم من محاولة «شينديت» الاحتكاك بجواد جودلفين.
وفرض «مودرن جيمس» وهو أخ غير شقيق للمهرة «موج» بطلة 1000جينيز سيطرته على السباق في المراحل الختامية، وعبر خط النهاية بقوة، مهدياً جودلفين الفوز التاسع في لوكينج ستيكس.

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