منتخب اليد في المجموعة الأولى بـ «تصفيات الأولمبياد»



رضا سليم (دبي)



أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تُقام في الدوحة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، عن وقوع منتخبنا ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين وإيران والكويت وأوزبكستان واليابان وكازاخستان، ويتأهل صاحب المركز الأول في التصفيات إلى الأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الثاني تصفيات الملحق الأولمبي التي تحدد لاحقاً.

وجرت مراسم القرعة بقاعة المؤتمرات الصحفية بصالة الدحيل الرياضية، بحضور أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين صندوق الاتحاد الآسيوي، وعدد من المسؤولين في الاتحادين القطري والآسيوي وممثلي المنتخبات المشاركة في التصفيات.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، حيث استضافت عام 2015 تصفيات أولمبياد «ريو 2016»، وعام 2019 تصفيات أولمبياد «طوكيو 2020».