أبوظبي تُغيّر خريطة «البريميرليج»

عمرو عبيد (القاهرة)

منذ سطوع شمس الإدارة الإماراتية في سماء الكرة الإنجليزية، لم يعرف مانشستر سيتي وحده طريق التغيير، بل تحركت منظومة «البريميرليج» بأكملها في اتجاه يختلف تماماً عن الطريق الذي اعتادت عليه عبر 3 عقود، ودفعت إدارات الأندية الإنجليزية لمحاولة اللحاق بركب «السيتي» الذي انطلق، ولم ينجح كثيرون في إيقافه، خاصة خلال السنوات الماضية، لتتصدر أبوظبي المشهد، بعدما غيّرت «خريطة البريميرليج»، ولا تزال تملك الكثير والجديد.

وبين تفاصيل كثيرة، يكفي أن يجد الجميع «السيتي» متربعاً فوق قمة الدوري، الأغلى والأقوى عالمياً، في 5 مواسم من إجمالي آخر 6 نُسخ، مُكتسحاً الجميع من دون استثناء، ليُغير ملامح التاريخ في «البريميرليج» الذي لم يعرف منذ عام 1992 إلا بطلاً واحداً، كان مانشستر يونايتد، في حقبة سابقة، مع مناوشات محدودة من أرسنال واقتحام قوي ومُباغت من جانب تشيلسي، بالإضافة إلى مفاجآت «معدودة» لكل من ليستر سيتي، وقبله بلاكبيرن، وخفوت بريق ليفربول باستثناء تتويج خاطف.

وخلال 10 مواسم فقط، تخطى «البلومون» رقم «البلوز» ليُصبح في المرتبة الثانية، بعد «اليونايتد»، بقائمة الفرق الأكثر فوزاً بلقب «البريميرليج»، بل زاد الفارق اتساعاً بالتتويج الحالي، لينفرد تماماً بـ «الوصافة» بـ 7 ألقاب، بينها «الثلاثية النادرة» التي حققها الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا، ونجح «البلومون» في تقليص الفارق إلى 6 ألقاب مع «الشياطين» في العصر الحديث من الدوري الإنجليزي، وتحمل الثلاثية رسالة واضحة برغبة «السيتيزن» في الاستمرار نحو آفاق أعلى.

وعلى ذكر «اليونايتد»، فإن سطوع «شمس السماوي» أبهر أعين الجميع في إنجلترا، وغطى على جميع منافسيه «الكبار»، ورغم محاولة «الشياطين» مزاحمة «جاره المتألق» والعناد معه في بداية المسيرة، فإنه سُرعان ما تاه في الطريق، وأدرك صعوبة اللحاق بغريمه، في وقت شهد انهيار «المدفعجية» وترنُّح «البلوز» وضعف «الريدز»، وعندما حاول «الجانرز» هذا الموسم مقارعة حامل اللقب، وظن أنه أوشك على عرقلته، عاد «السيتي» لينفجر في وجه منافسه، ويُلقنه الدروس القاسية، واحداً تلو الآخر، حتى انتزع لقبه المُفضّل مؤخراً، وحقق «الثلاثية».

المثير أن الأمر لم يقتصر على إسقاط المنافسين، بل امتد ليُغيّر طبيعة المنافسة «كلية»، حيث عرف «البريميرليج» مُصطلح «الـ 4 الكبار» مطلع الألفية الحديثة حتى عام 2010، وتبارى مانشستر يونايتد وأرسنال في البقاء بـ«مربع الذهب» دائماً في 10 مواسم، مقابل 8 مرات لتشيلسي و7 لليفربول، لكن ظهور «السيتي» قلب الأمور رأساً على عقب وحوّل الهيمنة الرباعية إلى «معركة سُداسية»، ليظهر مفهوم «الـ 6 الكبار» الحديث، ويسيطر عليه «السماوي» تماماً، بعدم خروجه من «المربع الذهبي» على الإطلاق منذ عام 2010-2011، مقابل ابتعاد «الريدز» 5 مرات بالتساوي مع توتنهام «إحدى القوى الجديدة»، وخرج «اليونايتد» و«الجانرز» 4 مرات مقابل 3 لـ «البلوز» من منظومة الكبار!

وبجانب الأرقام القياسية الإنجليزية التي تتهاوى على يد «السيتي» خلال السنوات الأخيرة، فإن «الإدارة الظبيانية» منحت فريقها فرصة لإعادة كتابة تاريخ المواجهات أمام الكبار، والذي كان يميل للمنافسين في حقب كثيرة قديمة، وصحيح أن كفة الانتصارات لا تزال ترجح جهة أغلبهم، إلا أن النتائج الأخيرة عدلت الميزان، وبدأت خطوات التغيير الشامل.

حيث تقلص الفارق مع «اليونايتد» إلى 20 انتصاراً فقط لمصلحته، ولم يسلم «الشياطين» من السقوط المروع على يد «السماوي» بـ «نصف درزن» من الأهداف مرتين في السنوات الماضية، ويحتاج «السيتي» إلى 7 انتصارات فقط لمعادلة تفوق «البلوز» التاريخي، بعدما هزمه 6 مرات في آخر 10 مواجهات على سبيل المثال، منها 5 انتصارات متتالية.

وسقط تشيلسي بـ «سُداسية» و«رُباعية» هو الآخر أمام «السيتيزن» مؤخراً، كما ضُرب «الجانرز» بالخمسة والأربعة، ولم يعرف الفوز على «السيتي» إلا مرة واحدة في آخر 16 مباراة جمعتهما في مختلف البطولات، ونجح الفريق في معادلة عدد انتصارات «الديوك» التاريخية في المواجهات بينهما، وإذا كان الفارق لا يزال كبيراً مع «الريدز»، فلم يمنعه هذا من تلقينه دروساً «رباعية وخماسية»، ويكفي تفوقه الكاسح في «الصراع الثنائي» الذي نشب بينهما في السنوات الأخيرة بـ«البريميرليج».