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الرياضي

«مجموعة السيتي» تحكم العالم

«مجموعة السيتي» تحكم العالم
20 مايو 2023 23:32

مراد المصري (دبي)

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نجاحات مانشستر سيتي في الكرة الإنجليزية والأوروبية، ليست إلا امتداداً لجهود أكبر بكثير ونجاحات بارزة لمجموعة السيتي الكروية «سيتي فوتبول جروب» التي تضم أندية متعددة حول العالم، وهي نموذج متفرد لرؤية استثمارية رياضية، من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، حتى أصبحت المجموعة تحكم أضلاع كرة القدم حول العالم، بألقاب وخطوات كبيرة تقوم بها في مختلف قارات العالم، وحلم أي نادٍ أن يكون عضواً في المجموعة الأبرز في الوقت الحالي.
تأسست مجموعة السيتي الكروية «سيتي فوتبول جروب»، وتضم حالياً أندية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا، إلى جانب أعمال تتعلق بفرق كرة القدم النسوية، الأكاديميات، والدعم الفني وشركات التسويق الرياضية، وطموحها زيادة المشاركة في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه، من أجل العثور على أفضل المواهب الكروية وتطويرها. وحققت المجموعة نجاحات ضخمة مع مانشستر سيتي في الدوري الأصعب في العالم، بعدما أحكم الفريق قبضته على الألقاب هناك، وحقق نجاحات كبيرة في عهد أبوظبي بالوصول إلى اللقب الـ 18، كما أن المجموعة تحقق نجاحات بارزة بحصد الألقاب مع أندية مثل نيوريورك سيتي في أميركا، ملبورن سيتي في أستراليا، ياكوهاما مارينوس في اليابان، مونتيفيديو سيتي توركي في أوروجواي، إلى جانب قطع خطوات كبيرة لأندية في تطوير المواهب والتقدم المدروس، مثل جيرونا في إسبانيا الذي ثبت أقدامه من الدرجة الثانية في الدرجة الأولى، ويوجد في المراكز العشرة الأولى هذا الموسم، تروا في فرنسا، لوميل في بلجيكا. كما تتواصل جهود المجموعة في مواقع ناشئة، مثل مومباي سيتي في الهند، وسيتشوان جيونيو في الصين، إلى جانب الاستثمارات الجديدة، بعد الاستحواذ على باليرمو في إيطاليا بداية هذا الموسم، وباهيا البرازيلي، وشريكه بوليفار البوليفي مطلع الموسم الجاري.  وكانت مجموعة أبوظبي للاستثمار، قد استحوذت على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2008، واستثمرت فيه بشكل مدروس وناجح، ليتحول سريعاً إلى أحد عمالقة إنجلترا وأوروبا.  مانشستر سيتي كان اللبنة الأولى في مجموعة «سيتي فوتبول جروب» التي أسسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث إن نجاحات الفريق «السماوي» كانت سبباً في التوسع الإماراتي بمجال الاستثمار الرياضي، بقيادة معالي خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، رئيس مجموعة السيتي الكروية.

 

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