ثُلاثية «سيتي بيب».. حدث نادر في «البريميرليج»!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد محاولته الأولى عامي 2018 و2019، تمكن بيب جوارديولا من قيادة مانشستر سيتي إلى تحقيق «إنجاز الثلاثي التاريخي» في «البريميرليج»، وقبل 3 مواسم، وقف ليفربول «عائقاً» أمام «ثُلاثية السيتي» المتتالية، لكن هذه المرة، لم يتمكن أي منافس من إيقاف «قطار البلومون»، المُنطلق منذ موسم 2020-2021، ليجمع 3 ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ «السيتيزن»، لينضم هذا الإنجاز العظيم إلى سلسلة «الإعجاز الظبياني» الذي حوّل «السماوي» إلى «بُعبُع إنجلترا» في السنوات الأخيرة.

وإذا كان «السيتي» تحت قيادة جوارديولا قد حقق أول «ثُنائية متتالية» في تاريخه بموسمي 2017-2018 و2018-2019، بعد فترة قصيرة من تولي «العبقري» مهمة القيادة الفنية، باختيار «حكيم» ودعم «غير محدود» من الإدارة الإماراتية، فإن تحقيق «الثلاثية» ليس بالأمر السهل في تاريخ «البريميرليج»، أو الدوري الإنجليزي بنظامه القديم الذي انطلق قبل 135 عاماً، إذ تكرر 5 مرات سابقة فقط عبر قرنين من الزمن، ولم يسبق «السيتي» في «البريميرليج» بنظامه الحديث، إلا جاره «اليونايتد»، عندما حققها مرتين مع السير أليكس فيرجسون.

الجميع لم يستطع الوقوف أمام إنجاز فيرجسون «الفريد» مع «الشياطين»، ولم يكتفِ «السير» بتحقيقه بين 1999 و2001، بل عاد ليُكرره في 2007 و2008 و2009، ومنذ آخر موسم في «ثلاثية السير»، لم يتمكن أي مدرب في «البريميرليج» من الاحتفاظ باللقب مرتين متتاليتين على الأقل طوال 9 سنوات، حتى تمكن جوارديولا من حصد «ثنائيته» الأولى مع «البلومون»، قبل أن يحصد «الثلاثية»، ليؤكد أنه الوحيد القادر على تحطيم جميع الأرقام القياسية في الكرة الإنجليزية التي تتهاوى أمامه سريعاً.

وبجانب فيرجسون، وقبل حقبة «البريميرليج» الحديثة، تمكنت 3 فرق فقط من الفوز بالدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية، ولكن مع أكثر من مدرب، حيث بدأها هدرسفيلد تاون بين 1924 و1926، ثم أرسنال أعوام 1933 و1934 و1935 بـ3 مدربين مختلفين، وبعدهما ليفربول في مواسم 1981-1982 و1982-1983 و1983-1984.

وكان المدرب والإداري، ويليام سوديل، أول من وقّع في «كتب الثنائيات المتتالية»، وهو أحد الرواد الذي قادوا الكرة الإنجليزية إلى عالم الاحتراف المبكر، بجانب كونه أول من فاز بالدوري المحلي في نسخته الأولى 1888-1889، ثم أضاف بطولة 1889-1890 مع فريقه العريق بريستون نورث إند.

كما استطاع «الأسطوري» بوب بيزلي تحقيق «الثُنائية المتتالية» 3 مرات مع ليفربول عامي 1976 و1977، ثم 1979 و1980، نهاية بـ 1982 و1983، والغريب أنه فقد فرصة حصد «الثلاثية» مع «الريدز»، بسبب اعتزاله التدريب، قبل حصد «عملاق أنفيلد» الدوري الثالث توالياً مع جوي فاجان في عام 1984، وحصد الأسكتلندي جورج رامزي، صانع مجد أستون فيلا في القرن التاسع عشر، «ثنائيتين» في أعوام 1896 و1897 ثم 1899 و1900.