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الرياضي

لايبزج يصعق بايرن ويقرب دورتموند من البوندسليجا

لايبزج يصعق بايرن ويقرب دورتموند من البوندسليجا
20 مايو 2023 23:13

ميونيخ(رويترز)

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تلقى بايرن ميونيخ هزيمة مخيبة 3-1 أمام ضيفه لايبزج اليوم السبت، لتصبح آماله في حصد اللقب معلقة قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، حيث يستطيع منافسه بروسيا دورتموند خطف صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وتقدم بايرن بتسديدة قوية من سيرج جنابري، لكنه تراجع بشكل غريب ليستقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، بواسطة كونراد لايمر وركلتي جزاء من كريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي.
وبقي بايرن في الصدارة برصيد 68 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على دورتموند، الذي يحل ضيفاً على أوجسبورج غداً الأحد.
وإذا انتصر دورتموند ستكون له اليد العليا في حسم اللقب للمرة الأولى في 11 عاماً، عندما يستضيف ماينز السبت المقبل في ختام البطولة.
وبفوزه الأول على الإطلاق في ميونيخ ضمن لايبزيج المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.
ويخرج بايرن لمواجهة كولن في ختام الموسم السبت المقبل.

 

بايرن ميونيخ
لايبزج
بروسيا دورتموند
البوندسليجا
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