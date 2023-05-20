السيتي يحتفظ بلقب "البريميرليج"

لندن (رويترز)

ضمن مانشستر سيتي إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الخامسة في ستة مواسم دون حتى أن يلعب اليوم السبت، بعد خسارة أرسنال صاحب المركز الثاني 1- صفر أمام نوتنجهام فورست.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي كان يتصدر الدوري بفارق ثماني نقاط في منتصف مارس، عند 81 نقطة من 37 مباراة ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي الذي خاض 35 مباراة.

وتوج سيتي، الذي يستضيف تشيلسي غداً الأحد، باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وهذا لقب الدوري السابع لسيتي منذ انتقال ملكية النادي إلى أبوظبي في 2008، وبات يحتاج إلى انتصارين لاستكمال ثلاثية من الألقاب حققها مانشستر يونايتد في 1999.

ويلعب سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها بأسبوع واحد أمام إنتر ميلان، وهو المرشح الأكبر لحصد اللقبين.

وبعد محاولة أرسنال تهديد عرش سيتي هذا الموسم، استطاع فريق المدرب بيب جوارديولا أن يثبت شراسته في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ومنذ خسارة سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الخامس من فبراير، حصد 40 من 42 نقطة متاحة، وفاز في آخر 11 مباراة، كما تفوق ذهاباً وإياباً على أرسنال خلال الموسم.