«وسام الاستحقاق» تُسدل الستار على موسم الجولف

العين (الاتحاد)

يُسدل الستار اليوم، على بطولة «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة، بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، لتكون مسك ختام موسم اتحاد الجولف، على أن تشهد مراسم اليوم الختامي تتويج أبطال الموسم. وينافس على لقب بطولة العين 40 لاعباً ولاعبة من الرجال والسيدات، جنباً إلى جنب مع فرق المراحل السنية لكلا الجنسين.

وتصدر أمس رامي سماوي وبنهاية الجولة الثانية لبطولة العين منافسات الرجال برصيد 7 ضربات، بعد جولة افتتاحية رائعة، أنهى خلالها رامي مسلك نادي العين المكون من 18 حفرة بـ 68 ضربة أهلته لحصد 4 ضربات تحت المعدل، التي أضافها إلى رصيد الضربتين تحت المعدل التي حققها في ثاني أيام البطولة معتلياً من خلالها الصدارة.

وعلى صعيد السيدات، تعتلي انتصار ريتش الصدارة برصيد النقطتين، تليها أنكا ماتيو ولارا الشايب المتشاركتان في المركز الثاني، فيما يقود الثنائي أيان دادابهوي وريان أحمد منافسات الناشئين بإجمالي ضربتين فوق المعدل.

وأشاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف بالمستوى الفني الذي أظهره المشاركون من الجنسين خلال جولتي البطولة، وثمن الروح العالية التي سادت أروقة البطولة، والتي عكستها تقارب النتائج بفارق ضئيل من الضربات.

وأوضح أن اليوم الختامي سيشهد تغيراً بمواقع اللاعبين والمتأهلين لحصد جوائز البطولة، والتي تمثل مسك ختام الموسم، الذي شهد العديد من البطولات المحلية والخارجية، والتي تأتي جميعها وفق استراتيجية الاتحاد وختم حديثه بتقديم الشكر لأندية الجولف، مثمناً تعاونهم المميز لإنجاح الموسم.