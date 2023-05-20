فياريال يعبر جيرونا ويحلم بسقوط سوسيداد

جيرونا (أ ف ب)

قاد البديل جيرارد مورينو فريقه فياريال إلى فوز قاتل على مضيفه جيرونا 2-1، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وحافظ على آماله بحجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وافتتح فريق «الغواصات الصفراء» التسجيل عبر يريمي بينو، اثر تمريرة من السنغالي نيكولاس جاكسون بعد 9 دقائق من صافرة البداية، وعادل جيرونا بفضل دافيد لوبيس (24).

وتألق جاكسون مجدداً بعدما انطلق بالكرة على الجهة اليسرى ومررها إلى مورينو، الذي دخل إلى ارض الملعب في الدقيقة 62 بدلاً من النيجيري صامويل تشوكويزي، فتابعها في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويعاني مورينو البالغ 31 عاماً لاستعادة مستواه ولياقته البدنية بعد عودته من الاصابة.

ورفع فياريال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس، متأخراً بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، والذي يحلّ ضيفاً على برشلونة البطل في ختام منافسات هذه الأمسية.

وتجمد رصيد جيرونا عند 48 نقطة في المركز السابع.

وقال جاكسون عقب نهاية المباراة متحدثاً عن المواجهة المنتظرة لريال سوسييداد: «نريد أن يخسر، آمل في أن يخسر، وهذا ما نريده لذا سنشاهد المباراة».

وفاز أتلتيك بلباو على ضيفه سلتا فيجو 2-1.

وتقدم بلباو عبر الغاني إيناكي وليامز (5)، وأدرك سلتا التعادل بفضل النرويجي يورجن ستراند لارسن (50)، قبل أن يسجل أليخاندرو ريميرو بعد 4 دقائق هدف النقاط الثلاث لأصحاب الأرض.

وتقدم بلباو للمركز السابع مع 50 نقطة، وتجمد رصيد سلتا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.