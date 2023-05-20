حتا يحتفل بدرع «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل حتا بلقب دوري الدرجة الأولى لموسم 2022- 2023، بتعادله أمام ضيفه سيتي 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد حمدان بن راشد، في ختام «الجولة 34» والأخيرة، والتي شهدت تفوق الجزيرة الحمراء على مسافي 6-2، والتعاون أمام ضيفه الحمرية 4-2، وجلف أف سي على الرمس 1-0.

ونجح «الإعصار» في تحويل تأخره بهدف محمد طالب في الدقيقة 9، إلى التعادل 1-1، بعدما أدرك المدافع عبدالله جاسم التعادل من كرة رأسية في الدقيقة 71، ليرفع حتا رصيده إلى 75 نقطة، ويؤكد جداراته باللقب، وبطاقة التأهل الأولى إلى «المحترفين».

ونجح حتا بفضل نقاطه الـ 75 في معادلة الرقم القياسي، لبطل «دوري الأولى» والمسجل باسم خورفكان ودبا بطلي موسمي 2007- 2008 و2021- 2022 برصيد 75 نقطة، والذي يعد الرصيد الأعلى على مدار 15 موسماً على التوالي في دوري الأولى، بالتزامن مع «حقبة الاحتراف».

وتوج يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس اتحاد الكرة، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وعلي البدواوي رئيس مجلس إدارة حتا، وأعضاء مجلس إدارة النادي، لاعبي حتا بالميداليات الذهبية لبطل الأولى، ودرع الدوري الذي يعد الثاني في تاريخ النادي، بعد الأول موسم 2015- 2016.

وحرص لاعبو حتا على ارتداء قمصان خاصة للتتويج، حملت صورة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، في لمسة وفاء للفقيد الذي تقلد رئاسة النادي لسنوات طويلة.