يونايتد يهزم بورنموث ويقترب من «الحلم»

بورنموث (رويترز)



أحرز كاسيميرو لاعب الوسط هدفاً رائعاً، ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1- صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبح رصيد يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب. ويتقدم يونايتد، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة، بثلاث نقاط على ليفربول خامس الترتيب.

وسيطر يونايتد على اللعب في البداية وسجل الهدف بعد تسع دقائق، عندما حاول ماركوس سينيسي مدافع بورنموث إبعاد تمريرة من كريستيان إريكسن، لكن كاسيميرو تابعها وسجل بتسديدة بهلوانية رائعة.

وعاد بورنموث إلى أجواء المباراة في منتصف الشوط الأول، عندما سيطر المهاجم دومينيك سولانكي على كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية أنقذها الحارس ديفيد دي خيا.

ومنحت هذه التسديدة دفعة لصاحب الأرض وتدخل فيكتور ليندلوف مدافع يونايتد برأسه لإبعاد أكثر من كرة عرضية، لكن بورنموث تراجع بعد الاستراحة وسط سيطرة ليونايتد على اللعب.

وصنع يونايتد عدة فرص خطيرة لكن دون أن يسجل، وكاد أن يدفع الثمن عندما أهدر البديل كيفر مور وسينيسي فرصتين لأصحاب الأرض.

واحتفل لاعبو يونايتد بشكل صاخب مع المشجعين عقب المباراة، بعدما بدا الفريق على أعتاب التأهل إلى دوري الأبطال.

وقال إريك تن هاج مدرب يونايتد لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «الانتقاد الوحيد أننا لم نقتل المباراة ونحسمها».

وأضاف: «كان علينا أن نسجل الهدف الثاني، لكن هكذا سارت الأمور. تسجيل الأهداف ليس سهلاً».

ومع نهاية مباراة يونايتد، كان ليفربول متأخراً بهدف أمام أستون فيلا، في نتيجة كانت تكفي يونايتد لضمان التأهل لدوري الأبطال، لكن رغم تعادل ليفربول 1-1 بفضل هدف روبرتو فيرمينو، فإن تن هاج قال إنه غير مهتم بهذه النتيجة.

وقال المدرب الهولندي: «لا أهتم بما يحدث في ليفربول. يتعلق الأمر بنا. يجب علينا أن نؤدي عملنا».