«الهدف القاتل» يحفظ آمال ليفربول في «الأبطال»

ليفربول (رويترز)

أحرز البديل روبرتو فيرمينو هدفاً قرب النهاية، ليقود ليفربول للتعادل 1-1 مع ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتمسك بخط رفيع من الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووجد ليفربول نفسه متأخراً بهدف سجله جاكوب رامسي في الدقيقة 27، لكن فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة 89 في مباراته الأخيرة في أنفيلد بعدما قضى ثمانية مواسم في أنفيلد.

وقبل الجولة الأخيرة، يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، الذي خاض 36 مباراة فقط ولديه مباراة واحدة مؤجلة.

ومنح رامسي التقدم بهدف لفيلا بعد مرور 27 دقيقة، بعد ضغط كبير، مستفيداً من تمريرة دوجلاس لويز ليهز شباك الحارس أليسون بنجاح.

وكان بوسع فيلا التقدم قبل هذا الهدف بخمس دقائق، عندما حصل على ركلة جزاء، لكن المهاجم أولي واتكنز سدد الكرة خارج المرمى.

واعتقد ليفربول أنه أدرك التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني، بعد تسديدة من مدى قريب من كودي جاكبو، لكن بعد مراجعة طويلة مع حكم الفيديو المساعد تقرر إلغاء الهدف بسبب التسلل.

ويجب على ليفربول الفوز في الجولة الأخيرة وانتظار خسارة مانشستر يونايتد أو نيوكاسل يونايتد في آخر مباراتين لكل منهما، لكي يملك فرصة في التأهل إلى دوري الأبطال.

وبعد نهاية المباراة حظي فيرمينو بتحية حارة من المشجعين في أنفيلد، بعدما خاض مباراته الأخيرة هناك وبكى المهاجم البرازيلي متأثراً بأجواء الوداع.