«الجو جيتسو» يتصدر «الجائزة الكبرى» بـ15 ميدالية

بانكوك (الاتحاد)



واصل المنتخب الوطني للجو جيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» مسيرته الناجحة على الساحة الدولية، حيث نجح نجومه في تحقيق 15 ميدالية ملونة، دشّنوا بها مشوارهم في بطولة الجائزة الكبرى للجو جيتسو، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتنوعت الميداليات التي تحققت بين 7 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات ونجح في حصد الذهب في اليوم الأول من المنافسات كل من بلقيس الهاشمي في وزن 45 كجم، وحمدة الشكيلي في وزن 48 كجم، وأسماء الحوسني في وزن 52 كجم، وشمسة العامري في وزن 57 كجم، وذياب النعيمي في وزن 56 كجم، وخالد الشحي في وزن 62 كجم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كجم، فيما توّج بالميداليات الفضية كل من عائشة الشامسي في وزن 45 كجم، وحصة الشامسي في وزن 52 كجم، وعمر السويدي في وزن 56 كجم، وفهد الحمادي في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، بينما حققت سارة الحمادي برونزية وزن 48 كجم، ومحمد العولقي برونزية وزن 77 كجم، وسلطان جبر برونزية وزن 69 كجم.

وأشاد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب الذين نجحوا في اعتلاء منصة التتويج، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو نتيجة للعمل المتواصل والجهود الحثيثة للجهاز الفني واللاعبين واستراتيجية الاتحاد في الاستثمار بقدراتهم ومواهبهم ووضع البرامج الكفيلة بالوصول بجو جيتسو الإمارات إلى منصات التتويج.

ويقول: «يتعامل أبناؤنا وبناتنا مع كل بطولة بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية، متمسكين بعقلية الفوز والروح الانتصارية وترجمة تعليمات الجهاز الفني في إدارة النزالات بكفاءة عالية، انطلاقاً من إيمانهم بأن تمثيل الوطن في مختلف المحافل لابد، وأن يترك البصمة التي تعكس النجاح والريادة العالمية».

وأوضح المنهالي أن تفوّق أبطال المنتخب الوطني في منافسات البطولة ونجاحهم في تخطّي مجموعة من نخبة اللاعبين العالميين، يحقق الهدف من وراء المشاركة في مثل هذه البطولات، وهو التحضير الأمثل للاستحقاقات العالمية المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الأشهر المقبلة.

بدوره، قال البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «لمسنا تطوراً ملحوظاً في أداء اللاعبين خلال منافسات البطولة، لا سيما أن برامج التدريب البدني المتبعة تلعب دوراً كبيراً في تحسين قدراتهم، ويعتبر الوصول إلى منصة التتويج حصاد للاستعداد والتأهيل للبطولة خلال الفترة الماضية».

وأضاف ليموس: «النتائج التي يحققها المنتخب الوطني في البطولات القارية والعالمية تعكس التطور المستمر والريادة العالمية المستحقة لجو جيتسو الإمارات، وفي كل بطولة نشارك بها نحرص على الدفع بعدد من المواهب الجديدة التي تبهرنا بأدائها وقدراتها على المنافسة على أعلى المستويات، وكل ذلك نتاج الإستراتيجية الناجحة للاتحاد في الكشف عن المواهب وصقل قدراتها والارتقاء بجوانبها الفنية والبدنية».

وقال محمد علي السويدي، الذي حقق ذهبية وزن 69 كجم: «فخور بتحقيق الميدالية الذهبية والوصول إلى منصة التتويج. بذلت جهوداً مضاعفة في هذه البطولة وعاهدت نفسي على تعويض الفضية، التي حققتها في باريس بذهبية بانكوك».

وأضاف: «لا نزال في بداية الطريق وأمامنا الكثير من الاستحقاقات القادمة ولا حدود لأحلامنا في وجود مثل هذا الجيل المميز من اللاعبين واللاعبات المتعطشين لتحقيق المزيد من الألقاب والأمجاد».

وقالت البطلة حمدة الشكيلي التي حققت ذهبية وزن 48 كجم: «سعيدة بتحقيق هذا الإنجاز وعزف النشيد الوطني للدولة على منصة التتويج، لا شك بأن هذه الإنجازات هي ثمرة التدريب المتواصل والمشاركة في العديد من المعسكرات والبطولات، والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها لنا الاتحاد».