الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة لليد



رضا سليم (دبي)



تأهل الشارقة وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، والتي تقام يوم السبت المقبل.

وجاء تأهل الشارقة بعد فوزه على العين بنتيجة 31-28 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي الجزيرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الملك الشرقاوي 18-14، وأدار اللقاء الحكم الدولي عمر الزبير والقاري محمد ناصر وعلى الطاولة أحمد حسين ودلال حبشان والمراقب الفني جمال سيف الشامسي.

وتأهل شباب الأهلي بعد فوزه على الوصل بنتيجة 26-16 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفرسان 13-8، وأدار اللقاء الطاقم الكرواتي دافون لانتشر وزوران لانتشر.

يذكر أن الشارقة يحمل لقب كأس البطولة الغالية في آخر 4 مواسم، وصاحب الرقم القياسي فيها بـ9 ألقاب، كما يسيطر على بطولات الرجال هذا الموسم بعد فوزه بجميع الألقاب حتى الآن، حيث فاز كأس السوبر ثم كأس الإمارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري العام للمرة السابعة على التوالي والسابعة عشر في تاريخه وفي حالة فوزه باللقب الأغلى والأخير هذا الموسم سيكون قد وصل إلى اللقب 41 في تاريخه بجميع مسابقات الرجال.