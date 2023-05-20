موسم توتنهام للنسيان

لندن (أ ف ب)



عمّق توتنهام جراحه هذا الموسم بعد تعرّضه لخسارة جديدة مفاجئة أمام ضيفه برنتفورد 1-3، في المرحلة 37 قبل الأخيرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وهذه خامس خسارة في آخر سبع مباريات لفريق شمال لندن الذي بات مركزه السابع مهدّداً، وبالتالي تأهله إلى المسابقات الأوروبية، بحال فوز أو تعادل أستون فيلا لاحقاً على أرض ليفربول الخامس.

تقدّم فريق المدرب الموقت راين مايسون مبكراً عبر هدافه الدولي هاري كين، من ضربة حرة بعيدة رائعة، رافعاً رصيده إلى 28 هدفاً هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الهدافين (8).

لكن برنتفورد ردّ في الشوط الثاني عبر ثنائية الكاميروني براين مبويمو (50 و62)، قبل أن يحسم الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا النتيجة من مسافة قريبة (88)، في ظل هتافات معادية من جماهير توتنهام تجاه إدارتها التي تخلت منتصف الموسم عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ولعب برنتفورد دون مهاجمه إيفان توني (21 هدفاً) الموقوف ثمانية أشهر، بسبب انتهاكه قواعد المراهنات، بيد أن برنتفورد عزّز مركزه التاسع، بفارق نقطة عن توتنهام، بفوز رابع في آخر خمس مباريات.

وأطلق دانيل ليفي رئيس توتنهام وعداً للجماهير بقضاء أشهر الصيف في محاولة لتحقيق النجاحات على أرض الملعب للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن توتنهام عانى موسماً صعباً مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي رحل في مارس الماضي، قبل أن يستقيل فابيو باتريشي من منصبه كمدير للكرة الشهر الماضي، عقب عقوبة دولية بسبب مزاعم عن حسابات مزيفة خلال الفترة التي عمل بها في يوفنتوس.

وامتدت فترة عدم تتويج الفريق بأي لقب للموسم الخامس عشر على التوالي، كما أن آمال الفريق في احتلال أحد المراكز الأربع الأولى في الدوري انتهت، مع تزايد الاضطرابات الجماهيرية وسط نقص ملحوظ في التوجيه أو الشفافية من مجلس إدارة النادي.

وأصبح ريان ماسون هو ثالث مدير فني للفريق هذا الموسم، بعد إقالة كريستيان ستيليني من منصبه، بعد فترة كارثية استمرت لأربع مباريات، وبما أن فترة البحث عن مدير فني ستدخل الشهر الثالث الأسبوع المقبل، فإن الجماهير هتفت بشكل متكرر لرحيل ليفي في المباريات الأخيرة. ولكن في ملاحظات برنامجه للمباراة الأخيرة التي تقام على ملعب توتنهام في هذا الموسم أمام برينتفورد، قال ليفي: «كان هذا موسماً صعباً». وأضاف: «اتخذنا قرارات في كرة القدم خلال المواسم الأخيرة مبنية على أساس الطموح والرغبة لتحقيق النجاح للنادي، ولكن هذه القرارات لم تحقق ما كنا نأمله».

وأردف: «شعوركم بالإحباط مفهوم، وكلنا في النادي نتقاسمه».

وأكد: «سنقضي الفترة التي تسبق الموسم الجديد في العمل بكل قوة من أجل تهيئة نادينا، لتحقيق النجاح على أرض الملعب ولعب كرة قدم ستحبون أن تأتوا وتشاهدوها».