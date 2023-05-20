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أنشيلوتي يرفض التشكيك في بنزيمة

أنشيلوتي يرفض التشكيك في بنزيمة
20 مايو 2023 18:30

مدريد (أ ف ب)

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أكّد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه لا يزال يعتمد على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية الموسم الماضي، وباقي أفراد الفريق الذي تعرّض لخسارة مذلة على أرض مانشستر سيتي الإنجليزي 0-4، الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
قال المدرب الإيطالي «التشكيك بكريم لا معنى له. قد يقدّم مباراة سيئة، هذا وارد، لكنه لم يكن الوحيد الأربعاء. كان وسيبقى لاعباً هاماً جداً، أسطورة في هذا النادي. إذا لم يقدّم مباراة كبيرة، لن يتغيّر شيء. الفريق بأكمله لم يكن جيداً الأربعاء، وليس كريم لوحده».
تابع أنشيلوتي السبت عشية الحلول على فالنسيا في المرحلة 35 من الدوري، الذي ضمن غريمه برشلونة لقبه ويحتل فيه المركز الثاني بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد: «كان موسماً جيداً، لكن طبعاً كان يمكن أن يكون أفضل».
وذكّر «كارليتو»: «يجب أن نرى ما هي طرق التحسين. لسنا راضين عن الدوري، لكن في المسابقات الأخرى، فزنا بالكأس وحاربنا حتى اللحظة الأخيرة في دوري الأبطال».
أردف المدرب الخبير «هذه مجرد خسارة. أنا متحفز وراغب بتقديم الأفضل هنا. لدي عقد حتى 30 يونيو 2024 وأريد الوصول إلى نهايته»، قاطعاً المجال أمم تكهنات انتقاله لتدريب منتخب البرازيل.

بنزيمة
مانشستر سيتي
أنشيلوتي
ريال مدريد
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