الإعارة تفتح «أبواب التألق» أمام أومتيتي ولينجليه

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن رحيل المدافعين الفرنسيين صامويل أومتيتي «29 عاماً» وكليمان لينجليه «27 عاماً» عن برشلونة على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، حيث ذهب الأول إلى ليتشي الإيطالي، والثاني إلى توتنهام الإنجليزي، «فاتحة خير» عليهما حيث يتألقان بصورة لافتة هذا الموسم، بعد أن كانا غير مرغوب في وجودهما بـ«الكامب نو».

ووصلت العلاقة بين برشلونة وهذين النجمين الفرنسيين إلى طريق مسدود وسعى «الكتالوني» للتخلص منهما توفيراً لراتبيهما الكبيرين، في الوقت الذي طالب فيه كل منهما بالحصول على وقت أكثر في اللعب، ولم يجدا استجابة لهما، فوافقا على الإعارة، ووجدا «ضالتهما المنشودة» في ليتشي وتوتنهام، حيث شاركا في المباريات بانتظام وتألقا أيضاً.

وشارك أومتيتي في 22 مباراة في الدوري الإيطالي مع ليتشي، وحظي بتقدير الجهاز الفني وإدارة النادي وأصبح عنصراً أساسياً في دفاع هذا الفريق، الذي يكافح من أجل الابتعاد عن خطر الهبوط للدرجة الأولى، حيث يقبع حالياً في المركز 16 برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن فيرونا، الذي يحتل المركز 18 في الترتيب.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن إدارة برشلونة سعيدة بتألق أومتيتي في إيطاليا، وسر سعادتها أنها تستطيع بذلك بيعه سريعاً بمجرد انتهاء إعارته.

وقالت الصحيفة إن أندية إيطالية عديدة تسعى لضم أومتيتي، منها إنتر ميلان وإيه إس روما، وهناك أندية فرنسية أيضاً، وفي حالة بقاء ليتشي في دوري الأضواء، من الممكن أن يحتفظ بالمدافع المتوج مع بلاده بمونديال روسيا 2018، مقابل 4 ملايين يورو يدفعها لبرشلونة.

وكان موقف لينجليه في برشلونة مختلفاً عن أومتيتي، لأنه كان يلعب أحياناً وكان سليماً وليس متعدد الإصابات مثل مواطنه، ولكنه كان يبحث عن دقائق أطول في الملعب، وهو الأمر الذي ازداد صعوبة بوصول كل من كريتسينسن وإيرك جارسيا، ولهذا وافق على الانتقال إلى توتنهام على سبيل الإعارة، وبدأ يلعب بانتظام، وفرصته كبيرة في الاستمرار مع «السبيرز» وتحويل الإعارة إلى شراء نهائي.

وصرح رايان ماسون، المدير الفني لتوتنهام للصحفيين، أن الباب مفتوح أمام لينجليه إذا كان يريد الاستمرار مع الفريق بصورة نهائية.

وأضاف: نتحدث في ذلك هذا الصيف مع برشلونة ومع اللاعب أيضاً، فهو من نوعية اللاعبين الذين نريدهم معنا لما يتمتع به من عقلية احترافية وانضباط، وأعتقد أن برشلونة لن يمانع ذلك، لأنه بحاجة إلى المال من أجل استعادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.