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الرياضي

«شرطة أبوظبي» بطل «الفنون القتالية»

«شرطة أبوظبي» بطل «الفنون القتالية»
20 مايو 2023 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
توج منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي للفنون القتالية MMA رجال، بالمركز الأول في بطولة الشرطة بحصوله على 12 ميدالية ملونة (5 ذهبيات - 4 فضيات - 3 برونزيات) في المجموع العام، والتي أقيمت في إمارة عجمان ضمن أجندة وزارة الداخلية بمشاركة القيادات الشرطية على مستوى دولة الإمارات.
كما حصل منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي للفنون القتالية MMA للسيدات، والذي يضم 14 لاعبة على المركز الأول في المجموع العام بمشاركة مميزة وحاز 12 ميداليات ملونة (3 ذهبيات - 5 فضيات - 4 برونزيات).
وهنأ العميد عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، جميع منتسبي شرطة أبوظبي على هذا الإنجاز بمختلف الرياضات القتالية، ودور القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إيمانًا منها بأهمية دور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في المجال الشرطي.
وأكد أن هذه النتائج ثمرة الاهتمام المستمر بتحفيز منتسبيها الرياضيين على تحقيق الريادة والتميز، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضات القتالية في العمل الشرطي.
وأوضح العميد الدكتور راشد بورشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية التي تتبناها شرطة أبوظبي كالتحفيز الرياضي، وهنأ فريق شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي، وأشاد بدور الطاقم الإداري والتدريبي.

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