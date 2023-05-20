الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

تأهل فريقا الشارقة وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في كرة السلة للرجال، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري في ختام منافسات الرجال لهذا الموسم، جاء تأهل الشارقة على حساب النصر، وشباب الأهلي بالتفوق على الوصل في الدور قبل النهائي، والذي جرى على ملعبين محايدين وبخروج الخاسر مباشرة بحسب نظام البطولة.

وكانت قمة المتعة والإثارة في المربع الذهبي بين أفضل الفرق في المسابقة هذا الموسم، والدليل على هذه المتعة أن مباراة انتهت بفارق نقطة بعد وقت إضافي، والأخرى بفارق نقطتين فقط، وهو ما يؤكد الصراع الملتهب بين فرق نصف النهائي.

في المباراة الأولى، نجح فريق الشارقة في أن يخطف الانتصار من بين يدي «العميد» في آخر 23 ثانية بنتيجة 103- 102، برمية ثلاثية سددها عمر خالد لتنقلب المباراة من تأخر الشارقة بنقطتين إلى الانتصار بنقطة، في المباراة التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 92-92، ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي مدته 5 دقائق، وخلالها كانت قمة الإثارة حيث ظل «العميد متقدماً حتى قبل نهاية المباراة بـ23 ثانية، حيث استطاع عمر خالد (وهو أفضل لاعب في الدولة في الرميات الثلاثية) أن يتفوق على أجنبي النصر ويجز، وهرب من رقابته ليسدد رمية هي الأهم بالنسبة له وللفريق هذا الموسم، لينتهي الوقت الإضافي بتقدم «الملك» على «العميد» 11- 10 وتنتهي المباراة بالفوز 103- 102.

قدم النصر تحت قيادة المدرب المصري حسام الوكيل مباراة رائعة، رغم الظروف الصعبة التي واكبت الفريق أثناء المباراة، سواء بخروج صالح سلطان أفضل لاعبي الفريق والهداف الأكبر قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق، ليفتقد «العميد» جهوده لمدة 9 دقائق كاملة، كما كانت هناك إصابات طارئة بالفريق قبل المواجهة، ومع ذلك قدم الفريق مستوى متميزاً للغاية بالتفوق في الربعين الأول والرابع بنتيجة 29-22، 24-19، وأهدر لاعبو النصر العديد من النقاط السهلة قبل نهاية المباراة بأخطاء غريبة من خلال رميات حرة مباشرة مهدرة من لاعبين أصحاب مستويات جيدة على مدار الموسم.

وفي المقابل استطاع «الملك» تحت قيادة المدرب المصري أحمد عمر أن يخطف اللقاء في الوقت الحاسم بذكاء شديد ومهارة الموهوب عمر خالد، ونجح الفريق في التفوق في الربعين الأول والثالث والخامس بنتيجة 29-23، 22-16، 11-10، وكان محترف الشارقة لوكاس متألقاً للغاية، حيث سجل قرابة 36 نقطة، إضافة إلى راشد ناصر وعمر خالد.

وفي المباراة الثانية بين شباب الأهلي والوصل، والتي جرت على صالة نادي النصر نجح «الفرسان» بالخبرة الكبيرة في الفوز 86-84، بعد مباراة رائعة من الفريقين، أدارها طاقم دولي مكون من يعقوب غابش وسالم الزعابي ومحمد ريان، وظهر تقدم «الفرسان» طوال المباراة بفضل خبرات كبيرة بين صفوفه ما بين المحليين والأجانب، انتهى الربع الأول بتفوق كبير لشباب الأهلي بنتيجة 31- 11، ولكن فهود زعبيل تألقوا في بقية أرباع المباراة بنتيجة 25-18، 26-20، 22-17.