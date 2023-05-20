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الرياضي

المصري سامي بطل «عربية محاربي الإمارات»

المصري سامي بطل «عربية محاربي الإمارات»
20 مايو 2023 14:30

مصطفى الديب (أبوظبي)
فاز المصري أحمد سامي بالنزال الرئيس للنسخة العربية (41) من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وحلق سامي باللقب بعد الفوز منافسه اللبناني محمد العسيلي في وزن الحر من الجولة الأولى بالاستسلام.
وتفوق الفلبيبني مارك جريجوري في النزال الرئيسي الثاني على حساب العراقي حسين سالم، بالضربة القاضية في 5 ثوان بوزن الريشة.
وحضر المنافسات وتوج الفائزين الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وشارك في التتويج فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، والبرازيلي هينزو جريسي أسطورة الجو جيتسو والفنون القتالية.
وفي بقية النزالات، فاز الأردني جلال الدعجة على المصري محمود ماندو بالاستسلام في الجولة الثالثة بوزن الصيد، والمغربي إلياس بولايد على المصري خالد الفيومي بالاستسلام في وزن الريشة، والأردني يزيد حسين على السوري عبدالوهاب مشاركي في وزن الريشة، والفلسطيني مصطفى راضي على المغربي عصام الزلحاد في وزن الوسط، كما شهد نزال السيدات فوز اللبنانية أمينة هداية على التونسية منى فتوحي بقرار الحكام في وزن الحر
من جانبه، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن ما شهدته انطلاقة منافسات «محاربي الإمارات» في النسخة العربية من حضور جماهيري لافت في صالة الاتحاد أرينا، يؤكد مدى النجاح الذي وصلت إليه، ورغبة الجمهور في التواجد بمقر الحدث من أجل متابعته مباشرة.
وأضاف: شهدت النسخة العربية ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المنافسات بين جميع المقاتلين، الأمر الذي يؤكد وصول البطولة إلى مستوى احترافي عال، وسط سمعة عالمية كبيرة، في ظل توافد مختلف النجوم على أبوظبي للمشاركة في النزالات ورغبة الكثيرين في الانضمام إلينا.
وعن ظهور أسماء جديدة من المقاتلين، أكد درويش أن قوة المنافسات على مدار النسخ الماضية، ساهمت في رغبة الكثير بالانضمام إلينا، ما يعني ارتفاع وتيرة المنافسة، وهو ما نرغب فيه من أجل الوصول إلى أعلى المستويات، لافتاً إلى أن العنصر النسائي قدم مستويات فنية رائعة في جميع النزالات، الأمر الذي أبهر اللجنة المنظمة والحضور في الاتحاد أرينا.
من جانبه، أعرب المصري أحمد سامي عن سعادته بالتتويج بالنزال الرئيسي في البطولة العربية من خلال ظهوره الثالث في الحدث، وتقدم البطل بالشكر إلى أبوظبي ومنظمة محاربي الإمارات، مؤكداً أنها منحت المقاتلين العرب فرصة إظهار مهاراتهم في الفنون القتالية، كما أبدى رغبته في المنافسة بالنزال على اللقب في النسخ المقبلة.

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