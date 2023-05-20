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الوحدة يرفع شعار «لا وقت للراحة» من أجل «الحسم العربي»

الوحدة يرفع شعار «لا وقت للراحة» من أجل «الحسم العربي»
20 مايو 2023 14:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
وصلت بعثة فريق الكرة بنادي الوحدة إلى العاصمة أبوظبي، قادمة من المملكة المغربية، بعد خوض ذهاب الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية في مواجهة الجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وتوجهت البعثة برئاسة راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، إلى مطار الرباط مباشرة عقب نهاية المباراة.
ويبدأ «أصحاب السعادة» التدريبات غداً «الأحد»، بشعار «لا وقت للراحة»، استعداداً لمواجهة الإياب أمام الجيش الملكي المغربي الأربعاء المقبل على استاد آل نهيان.
ويمتلك «العنابي» فرصة قوية للتأهل للنهائيات، لاسيما وأن الفريق يحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب.
ويعول الوحدة على جماهيره في هذا اللقاء المهم، لاسيما وأن الحضور الجماهيري سوف يلعب دوراً مهماً في حسم النتيجة.

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